Snapdragon 888 أحدث الشرائح الرائدة

أحدث شرائح Snapdragon 888 من Qualcomm – بينما تغلق Qualcomm الستائر لأحدث شرائح Snapdragon 888 ، أعلنت العديد من شركات الهواتف الذكية البارزة عن إطلاق أجهزتها الخاصة مع شرائح Snapdragon 888 قريبًا.

تقدم Qualcomm لعائلة Snapdragon 800 دفعة كبيرة من خلال هز صناعة المعالجات من خلال Snapdragon 888 SoC المعاد تعريفه. من الناحية الفنية ، تقدم مجموعة شرائح 888 المستندة إلى 5 نانومتر تغييرات عبر جميع الأقسام للحصول على تجربة متعددة الاستخدامات.

كل شيء عن أحدث شرائح Qualcomm Snapdragon 888

مجموعة رائعة من النوى تناسب المعالج ، مما يحافظ على جوهر سلسلة Snapdragon 800. على وجه الخصوص ، يقود Cortex-X1 الأكثر قوة الطريق في المعالجة المركزية إلى جانب شرائح أخرى أكثر كفاءة ، وحدة المعالجة المركزية قفزت بنسبة 25٪ عن سابقتها.

عندما يتعلق الأمر بالرسومات ، فإن وحدة معالجة الرسومات Adreno 660 تم تحسينها بنسبة 35٪ ، وتدعم 144 إطارًا في الثانية ومعدلات عينات لمس محسنة. على غرار وحدات رسومات الكمبيوتر ، يمكنك الآن تحديث برامج تشغيل ألعاب Adreno 660.

أول مزود خدمة إنترنت ثلاثي في ​​888 SoC ، والذي يفتح أبوابه بفضول لالتقاط صور 120 × 12 ميجابكسل في الثانية. من المثير للدهشة أن قوة المعالجة تسمح للجهاز بتسجيل ما يصل إلى ثلاثة مقاطع فيديو HDR 4K في وقت واحد.

في الواقع ، نشرت Xiaomi في مقالها Weibo حول الظهور العالمي لأول مرة Snapdragon 888 في سلسلة Mi 11. كما كسرت الشركات الشهيرة الأخرى ، مثل OnePlus و Realme و Motorola وغيرها ، الصمت بشأن إطلاق الهواتف المزودة بمعالج Snapdragon 888 العام المقبل.

أطلقت شركة Realme بالفعل هاتفها الجديد المجهز بـ Snapdragon 888 برمز “ السباق ” ، والذي سيطرح في السوق في الربع الأول من عام 2021. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تعرض سلسلة Find X ، وتحديداً Find X3 و Find X3 Pro ، تم تأكيد مجموعة شرائح Snapdragon 888 من قبل الشركة المصنعة.

إذا تركنا العلامات المذكورة أعلاه جانباً ، فلدينا العديد من شركات الهواتف الذكية الأخرى التي تتماشى مع إطلاق منتجاتها الرائدة والعمل جارٍ. هم على وجه الخصوص Sony و LG و Motorola و Black Shark والمزيد.