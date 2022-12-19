كيفية إجراء مكالمة سنات شات صوت وفيديو ومكالمات Snapchat جماعية وهل هي آمنة؟

كثرت الأسئلة عن مكالمة سنات شات في الفترة الأخيرة، البعض يريد أن يعرف حقيقة تسجيل مكالمات سناب شات سواء كانت صوت أو فيديو، والبعض الآخر لا يعرف كيفية إجراء مكالمة سناب. في هذا الموضوع سوف نتعرف على كل الإجابات حول هذا الموضوع.

هل مكالمات سناب شات آمنة؟

يخشى البعض أن يتم تسجيل مكالمة سناب شات الخاصة به أو تسريبها، سواء كانت صوت أو فيديو، لكن في الحقيقة خاصية الاتصال أو المكالمات في تطبيق سناب شات تتم بنفس الأسلوب الذي تتبعه كل تطبيقات التواصل الأخرى. ويتم حفظها على خوادم التطبيق، ولن يتم تسريبها إلا في حالة وحيدة وهي أن يكون جهازك مخترق.

هل مكالمات السناب مسجلة وتظهر في سجل المكالمات؟

في الحقيقة مكالمة سناب شات لا تظهر في سجل المكالمات الخاص بالهاتف، لأنها كما ذكرنا هي عبارة عن اتصال داخل التطبيق، وليس لها علاقة بسجل مكالمات الهاتف.

ولكن بالتأكيد يتم تسجيلها وحفظها في السيرفرات الخاصة بالتطبيق، وهذا الأمر أنت توافق عليه عند تحميل تطبيق سناب شات ولكنها نسخة احتياطية يحتفظ بها التطبيق ولا يمكن القلق منها.

كيفية إجراء مكالمة سناب صوت

خطوات إجراء المكالمة في سناب شات بسيطة للغاية، كل ما عليك هو اتباع الآتي:

فتح تطبيق snapchat.

في الخطوة الثانية قم بالنقر على كلمة الدردشة أسفل واجهة التطبيق.

بعد ذلك حدد حساب الشخص الذي ترغب في إجراء مكالمة سناب معه ويجب أن يكون صديقك.

سوف تفتح لك صفحة الدردشة، وبجوار الصورة الرمزية للشخص أيقونة الاتصال قم بالنقر عليها.

طريقة إجراء مكالمة سناب فيديو

بنفس الخطوات السابقة، التي أجرينا بها مكالمة snap صوت، يمكنك أيضا عمل مكالمة سناب فيديو، ولكن الفارق الوحيد هو أنك في صفحة الشخص الذي تريد أن تتواصل معه، سوف تنقر على أيقونة الفيديو وليس الصوت.

كيفية إجراء مكالمة سناب جماعية فيديو وصوت

إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة جماعية في سناب شات؛ فعليك أن تعرف أولا أن المكالمة الصوت الجماعية يمكن إضافة 32 شخص فيها، أما مكالمات سناب فيديو الجماعية فتقتصر فقط على 15 شخص.

وكل ما عليك هو الذهاب إلى تبويب الدردشة واختيار عدد الأشخاص الذين تريد التواصل معهم بشرط أن يكونوا أصدقاء لك وتحديد اتصال صوت أو فيديو، ثم تنقر على دردش مع مجموعة، ومن مميزات المكالمات الجماعية إمكانية إضافة فلاتر وكتم صوت الميكروفون.

ولكن يجب عليك أن تقوم بتحميل أحدث إصدار من تطبيق سناب شات حتى تعمل معك مكالمات الصوت والفيديو بشكل جيد.

ومن حسن الحظ أن مكالمات سناب شات تعمل مع كل أنظمة الهواتف سواء كانت أندرويد أو آيفون، كما أتاح Snapchat أيضا إجراء المكالمات عبر الـ web.

هل مكالمة سناب شات لها تكلفة تضاف إلى فاتورة الجوال؟

هناك معلومة خاطئة لدى البعض تقول أن مكالمة سناب شات يتم احتسابها على فاتورة الجوال أو تحتسب من باقة المكالمات.

ولكن هذا غير صحيح، هي مكالمات داخل التطبيق متاحة للجميع، وما يتم فقده فقط هي باقة الإنترنت الخاصة بك، سواء كنت تستخدم بيانات الجوال أو ال wifi.

كان هذا كل شيء عن مكالمة سناب شات سواء فيديو أو صوت، وإجابة عن سؤال هل هي آمنة أم لا وكثير من المعلومات عنها.