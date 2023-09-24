“ألتقط” تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي ضد سان جورج اليوم 2023-09-24 بدوري الأبطال والتشكيل

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج الليلية فقط وحصرياً عبر تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، بعد أن حصلت القناة على حق بث المباراتين الذهاب والإياب بصورة حصرية، في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا فضائياً، وأعلنت القناة عن أستعدادها لتقديم مباراة تليق بكبير القارة السمراء، ونقل المباراة من السابعة مساءً وهو موعد الأستوديو التحليلي الذي ستنطلق به أحداث المباراة، والذي سيقوده الإعلامي الكبير أحمد شوبير من الساعة السابعة مساءً، يحتضن أستاد القاهرة الدولي المباراة الأولى والثانية بعد أن رفض الكاف إقامة المباراة على ملعب سان جورج لعدم توافر به متطلبات الاتحاد الأفريقي، ونحن عبر موقع نجوم مصرية سنقدم لكم تردد أون تايم الجديد الناقل للمباراة ومعلق المباراة الليلة وموعد المباراة وأهم الحقوق الحصرية التي تمتلكها القناة على الهواء مباشرةً.

تردد قناة أون تايم سبورت المصدر موقع القناة على تويتر

انتظروا مباراة الأهلي و سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا على ON TIME SPORTS.. في تمام 8:00 مساءا.. كونوا على الموعد #ONTime_Sports pic.twitter.com/1MeDEInOnq — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 24, 2023

قناة أون تايم سبورت 2023

تقدم قناة أون تايم سبورت 1-2 جميع محتواها بصورة مجانية على مدار الساعة وتمتلك القنوات أفضل المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية في مصر والعالم العربي وتمتلك العديد من الحقوق الحصرية منها مباريات الفرق المصرية في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وأخيراً حصلت على حق نقل مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد لعبها ب 24 ساعة فقط نظراً لتواجد النجم محمد صلاح في صفوف الريدز ولما له من شعبية جارفه في مصر والعالم أجمع وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات

القناة أون تايم سبورت القمر الصناعي نايل سات التردد 11861 الأستقطاب H الترميز 27500 تصحيح الخطأ 6/5

مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي اليوم

يلعب الأهلي الليلة ضد سان جورج في الدور أل 23 في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الفريق الإثيوبي لعب في دور أل 64 وحقق الفوز 5-2 على فريق كي إم كي إم بمجموع المباراتين، أما الأهلي لم يلعب في الأدوار التمهيدية وهو حامل اللقب، والحاصل على لقب البطولة 11 مرة منها 3 مرات في أخر 4 سنوات.

انتظروا الاستوديو التحليلي لمباراة سان جورج الإثيوبي – الأهلي مع الكابتن أحمد شوبير

وضيوف الاستوديو

الكابتن (وليد صلاح الدين ) والكابتن (أحمد حسن )

تعليق (محمد الكواليني)

المراسلين ( ابراهيم عمر ) و(حسن غنيمة )#ONTime_Sports pic.twitter.com/7wmDcKKm56 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 24, 2023

أهم الحقوق الحصرية لقنوات ON TIME SPORTS HD

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بطولة كأس مصر. جميع مباريات الفرق المصرية في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية. مباريات فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد لعبها ب 24 ساعة مباشراً. جميع المباريات التي يلعبها المنتخبات المصرية في كافة مراحلها السنية التي تقام داخل مصر. كافة المنافسات التي تلعب داخل مصر في الألعاب الفرية والجماعية.

الفرق الحاصلة على لقب دوري أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلي في المباراة

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : معلول/ محمد هاني/ رامي ربيعه/ محمد عبد المنعم.

خط الوسط : أليو ديانج/ مروان عطيه/ إمام عاشور/ حسين الشحات/ أحمد عبد القادر.

خط الهجوم : كهربا.