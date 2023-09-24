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“ألتقط” تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي ضد سان جورج اليوم 2023-09-24 بدوري الأبطال والتشكيل

طارق إبراهيم

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج الليلية فقط وحصرياً عبر تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، بعد أن حصلت القناة على حق بث المباراتين الذهاب والإياب بصورة حصرية، في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا فضائياً، وأعلنت القناة عن أستعدادها لتقديم مباراة تليق بكبير القارة السمراء، ونقل المباراة من السابعة مساءً وهو موعد الأستوديو التحليلي الذي ستنطلق به أحداث المباراة، والذي سيقوده الإعلامي الكبير أحمد شوبير من الساعة السابعة مساءً، يحتضن أستاد القاهرة الدولي المباراة الأولى والثانية بعد أن رفض الكاف إقامة المباراة على ملعب سان جورج لعدم توافر به متطلبات الاتحاد الأفريقي، ونحن عبر موقع نجوم مصرية سنقدم لكم تردد أون تايم الجديد الناقل للمباراة ومعلق المباراة الليلة وموعد المباراة وأهم الحقوق الحصرية التي تمتلكها القناة على الهواء مباشرةً.

تردد قناة أون تايم سبورت المصدر موقع القناة على تويتر

تردد قناة أون تايم سبورت المصدر موقع القناة على تويتر

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هٌنا | القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا وتردد قناة أون تايم سبورت والتشكيل الرسمي للأهلي

قناة أون تايم سبورت 2023

تقدم قناة أون تايم سبورت 1-2 جميع محتواها بصورة مجانية على مدار الساعة وتمتلك القنوات أفضل المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية في مصر والعالم العربي وتمتلك العديد من الحقوق الحصرية منها مباريات الفرق المصرية في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وأخيراً حصلت على حق نقل مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد لعبها ب 24 ساعة فقط نظراً لتواجد النجم محمد صلاح في صفوف الريدز ولما له من شعبية جارفه في مصر والعالم أجمع وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات

القناة أون تايم سبورت
القمر الصناعي نايل سات
التردد 11861
الأستقطاب H
الترميز 27500
تصحيح الخطأ 6/5

مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي اليوم

يلعب الأهلي الليلة ضد سان جورج في الدور أل 23 في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الفريق الإثيوبي لعب في دور أل 64 وحقق الفوز 5-2 على فريق كي إم كي إم بمجموع المباراتين، أما الأهلي لم يلعب في الأدوار التمهيدية وهو حامل اللقب، والحاصل على لقب البطولة 11 مرة منها 3 مرات في أخر 4 سنوات.

أهم الحقوق الحصرية لقنوات ON TIME SPORTS HD

  1. الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
  2. بطولة كأس مصر.
  3. جميع مباريات الفرق المصرية في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية.
  4. مباريات فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد لعبها ب 24 ساعة مباشراً.
  5. جميع المباريات التي يلعبها المنتخبات المصرية في كافة مراحلها السنية التي تقام داخل مصر.
  6. كافة المنافسات التي تلعب داخل مصر في الألعاب الفرية والجماعية.

الفرق الحاصلة على لقب دوري أبطال أفريقيا

- صورة 1 - "ألتقط" تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي ضد سان جورج اليوم 2023-09-24 بدوري الأبطال والتشكيل
الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا المصدر وكبيدا

التشكيل المتوقع للأهلي في المباراة

- صورة 2 - "ألتقط" تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي ضد سان جورج اليوم 2023-09-24 بدوري الأبطال والتشكيل

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : معلول/ محمد هاني/ رامي ربيعه/ محمد عبد المنعم.

خط الوسط : أليو ديانج/ مروان عطيه/ إمام عاشور/ حسين الشحات/ أحمد عبد القادر.

خط الهجوم : كهربا.

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طارق إبراهيم

طارق إبراهيم كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

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