“satalana tv”.. تردد قناة سطلانة الجديد 2023 على النايل سات || لمشاهدة “الأفلام والمسلسلات بالمجان”
تعتبر قناة سطلانة الفضائية واحدة من أكثر القنوات الفضائية انتشارًا في هذا التوقيت، والتي تحظى بجماهيرية كبيرة منذ بداية انطلاقها وحتى الآن، حيث أنها تهتم بعرض عدد كبير من الأفلام وأعمال الدراما والسينما التي تنال نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة في جميع أنحاء الدول العربية، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة سطلانة الجديد على نايل سات لمتابعة أبرز الأفلام التي تقدمها القناة.
نبذة عن قناة سطلانة لمتابعة أقوى الأفلام 2023
تمتلك شاشة قناة سطلانة الفضائية ملايين من المشاهدين من محبي وعشاق الدراما والسينما والأفلام العربية، حيث تهتم القناة بتقديم وعرض الأفلام العربية لمجموعة من أشهر نجوم الفن العربي بشكل عام. وقد نجحت القناة في وقت قصير من انطلاقها في أن تحظى باهتمام واعجاب شريحة كبيرة من المشاهدين، حيث أنها تقدم مجموعة من المزايا، أبرزها تقديم الأفلام الحديثة والقديمة بجودة عالية، بجانب عرض محتواها بدون تشفير وبدون الحاجة إلى سداد رسوم نظير استقبال القناة، وقد جاء التردد الجديد على القمر نايل سات على النحو التالي:
- تردد قناة سلطانة الجديد على القمر الصناعي نايل سات.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|رأسي
|تصحيح الخطأ
|4/5
خطوات ضبط قناة satalana tv
يمكن ضمن القناة للاستمتاع بمشاهدة حيه على مدار اليوم لمجموعة من أفضل الأفلام المصرية والعالمية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم التوجه نحو قائمة الإعدادات الموجودة في الجهاز لديك.
- ثم التوجه لاختيار أيقونة “التثبيت اليدوي” الموجودة ضمن الخيارات أمامك.
- اختيار تعديل القنوات.
- ثم تحديد أيقونة إضافة قناة جديدة.
- يتم تسجيل كافة التفاصيل التي تتعلق بتردد القناة، والتي تتضمن التردد، ثم تدوين بيانات معدل الترميز، وغيرهم من البيانات الأخرى.
- تحديد القمر الصناعي الذي يتم تحميل القناة من خلاله، وهو القمر الصناعي نايل سات.
بعد ذلك يتم النقر على زر “تحميل”.
- ثم يتم الضغط على تثبيت القناة بعد إدخال التردد، وسوف تجد القناة في خانة البحث لديك.
- وفي الخطوة الأخيرة، يتم الضغط على زر حفظ، وسوف تستمتع بمشاهدة محتوى القناة على الفور بعد تحميلها وتثبيتها على جهاز الاستقبال.