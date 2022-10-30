تحديث سامسونج الجديد يصل هاتف s21 FE قريبا وهذه أبرز مميزاته

كشفت بعض التقارير التقنية أن شركة سامسونج الكورية تستعد لدعم أحد هواتفها الرائدة بواجهة النظام الجديدة من samsung وهي One ui 5.0.

سامسونج تدعم هاتف galaxy s21 FE بالتحديث الجديد

بحسب ما تم نشره، فإن شركة سامسونج سوف تدعم هاتف S21 FE بتحديث واجهة النظام الجديدة one ui 5.0 والتي ترتكز على نظام تشغيل android 13.

ومن المتوقع أن يظهر التحديث الجديد لدى مستخدمي هاتف s21 fe في الشهر القادم بحسب التسريبات، وجاء ذلك وفقا لإعلان شركة سامسونج السابق بأنها سوف تدعم معظم هواتفها الرائدة بالتحديث الجديد لواجهة النظام.

مميزات التحديث الجديد One ui 5.0

يتيج لمستخدمي هواتف جالاكسي تخصيص الشاشة بشكل أكثر سهولة.

يتيح أكثر من 16 ثيم للخلفية وإمكانية تخصيص الواجهة بشكل أفضل.

تخصيص الإشعارات لكل تطبيق بشكل مختلف.

التحكم بشكل أفضل في الصوت والاهتزاز.

تخصيص اللغة بشكل منفصل لكل تطبيق.

التحكم في الكاميرات بشكل أفضل مع وجود تحسينات كبيرة في مزايا التصوير.

تطوير لوحة بيانات أمان النظام والتي سوف ترسل إليك إشعار حال وجود أي مشكلات في الأمان.

كان هذا كل شيء عن تحديث سامسونج الجديد ومميزات واجهة one ui 5.0. والتي سوف تدعم عدد كبير من هواتف samsung الرائدة في الفترة القادمة.