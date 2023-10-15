Samsung Galaxy Z Flip 4 .. نظرة شاملة على المواصفات وأهم المزايا والعيوب
أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن هاتفها الرائد المطوي الجديد، وهو Samsung Galaxy Z Flip 4، الذي يستهدف فئة الشباب بقوة، تأتي سامسونج بتقنية الشاشات القابلة للطي كرائدة في هذا المجال، وتضيف العديد من التحسينات في المواصفات الأخرى.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 4
- دعم NFC لتسهيل الدفعات الإلكترونية والاتصال القريب.
- أبعاد الهاتف في وضع العدم الطي: 165.2 × 71.9 × 6.9 ملم، وعند الطي: 84.9 × 71.9 × 17.1 ملم. وزن الهاتف: 187 جرام.
- يدعم شريحة Nano SIM وeSIM.
- دعم شبكات الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G).
- مقاومة الماء بشهادة IPX8 لمدة 30 دقيقة تحت الماء حتى عمق متر ونصف.
- الهيكل مصنوع من الزجاج مع حماية Victus+ وإطار من الألمنيوم، مما يزيد من متانة الجهاز.
- الشاشة الرئيسية من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 إنش ودقة FHD+ (1080 × 2640 بكسل)، مع معدل تحديث 120Hz ودعم HDR10+ وسطوع يصل إلى 1200 شمعة.
- شاشة ثانوية بجوار الكاميرا الخلفية بحجم 1.9 إنش ودقة 260 × 512 بكسل مع حماية Gorilla Glass Victus Plus.
- ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.
- لا يدعم توسيع مساحة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الإضافية.
- معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانومتر ومعالج رسومي Adreno 730 لأداء قوي.
- الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.
- الكاميرا الخلفية مزدوجة: الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع مثبت بصري OIS، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 للتصوير الواسع.
- دعم تصوير فيديو بجودة 4K و120Hz بالإضافة إلى Slow Motion.
- ميكروفون إضافي للتقليل من الضوضاء.
- سماعات خارجية بصوت استيريو لتجربة صوتية جيدة.
- دعم Wi-Fi 6 وموانئ USB Type-C مع دعم OTG.
- بطارية بسعة 3700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.
- يعمل بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة Samsung One UI 4.1.
- متوفر بعدة ألوان مثل الرمادي والبنفسجي والذهبي والأزرق.
مزايا وعيوب Samsung Galaxy Z Flip 4
|العيوب
|المميزات
|– سعر الهاتف مرتفع.
|– تصميم مبتكر ومميز.
|– غياب منفذ الـ 3.5 ملم لسماعات الأذن.
|– مقاومة الماء بشهادة IPX8.
|– لا دعم لزيادة مساحة التخزين عبر بطاقات الذاكرة.
|– دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G).
|– قدرة الشحن تبدو محدودة مقارنة بالهواتف الرائدة.
|– سماعات خارجية ستيريو.
|– تقليل ترددات المعالج عند الضغط الشديد.
|– معالج قوي من كوالكم (Snapdragon 8 Plus Gen 1).
|– لا يأتي بتحسينات كبيرة مقارنة بالإصدار السابق (Z Flip 3).
|– نظام تشغيل Android 12 مع واجهة One UI 4.1.
|– قد لا تتضمن علبة الهاتف بعض الاكسسوارات الأساسية.
|– شاشة قابلة للطي بجودة عالية وتقنية متطورة.
سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip 4
- في مصر :- 28000 جنية مصري.
- في السعودية :- 3000 ريال سعودي.
- في الإمارات :- 3500 درهم إماراتي.
- في الكويت :- 260 دينار كويتي.
- في الجزائر :- 140000 دينار جزائري.