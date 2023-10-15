أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن هاتفها الرائد المطوي الجديد، وهو Samsung Galaxy Z Flip 4، الذي يستهدف فئة الشباب بقوة، تأتي سامسونج بتقنية الشاشات القابلة للطي كرائدة في هذا المجال، وتضيف العديد من التحسينات في المواصفات الأخرى.

Samsung Galaxy Z Flip 4 .. نظرة شاملة على المواصفات وأهم المزايا والعيوب. المصدر :- موبيلز.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 4

دعم NFC لتسهيل الدفعات الإلكترونية والاتصال القريب.

أبعاد الهاتف في وضع العدم الطي: 165.2 × 71.9 × 6.9 ملم، وعند الطي: 84.9 × 71.9 × 17.1 ملم. وزن الهاتف: 187 جرام.

يدعم شريحة Nano SIM وeSIM.

دعم شبكات الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G).

مقاومة الماء بشهادة IPX8 لمدة 30 دقيقة تحت الماء حتى عمق متر ونصف.

الهيكل مصنوع من الزجاج مع حماية Victus+ وإطار من الألمنيوم، مما يزيد من متانة الجهاز.

الشاشة الرئيسية من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 إنش ودقة FHD+ (1080 × 2640 بكسل)، مع معدل تحديث 120Hz ودعم HDR10+ وسطوع يصل إلى 1200 شمعة.

شاشة ثانوية بجوار الكاميرا الخلفية بحجم 1.9 إنش ودقة 260 × 512 بكسل مع حماية Gorilla Glass Victus Plus.

ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

لا يدعم توسيع مساحة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الإضافية.

معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانومتر ومعالج رسومي Adreno 730 لأداء قوي.

الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

الكاميرا الخلفية مزدوجة: الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع مثبت بصري OIS، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 للتصوير الواسع.

دعم تصوير فيديو بجودة 4K و120Hz بالإضافة إلى Slow Motion.

ميكروفون إضافي للتقليل من الضوضاء.

سماعات خارجية بصوت استيريو لتجربة صوتية جيدة.

دعم Wi-Fi 6 وموانئ USB Type-C مع دعم OTG.

بطارية بسعة 3700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

يعمل بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة Samsung One UI 4.1.

متوفر بعدة ألوان مثل الرمادي والبنفسجي والذهبي والأزرق.

مزايا وعيوب Samsung Galaxy Z Flip 4

العيوب المميزات – سعر الهاتف مرتفع. – تصميم مبتكر ومميز. – غياب منفذ الـ 3.5 ملم لسماعات الأذن. – مقاومة الماء بشهادة IPX8. – لا دعم لزيادة مساحة التخزين عبر بطاقات الذاكرة. – دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G). – قدرة الشحن تبدو محدودة مقارنة بالهواتف الرائدة. – سماعات خارجية ستيريو. – تقليل ترددات المعالج عند الضغط الشديد. – معالج قوي من كوالكم (Snapdragon 8 Plus Gen 1). – لا يأتي بتحسينات كبيرة مقارنة بالإصدار السابق (Z Flip 3). – نظام تشغيل Android 12 مع واجهة One UI 4.1. – قد لا تتضمن علبة الهاتف بعض الاكسسوارات الأساسية. – شاشة قابلة للطي بجودة عالية وتقنية متطورة.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip 4