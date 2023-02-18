مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra وسعره مع توضيح مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها Samsung Galaxy S23 Ultra في سلسلة S بمواصفات جيدة، من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G، وذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة، مع شاشة عملاقة بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 120 هرتز بمعدل تحديث 120 HZ، وكاميرات خلفية وأمامية تعطي تجربة تصوير أكثر من رائعة، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.