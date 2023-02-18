مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra وسعره مع توضيح مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها Samsung Galaxy S23 Ultra في سلسلة S بمواصفات جيدة، من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G، وذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة، مع شاشة عملاقة بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 120 هرتز بمعدل تحديث 120 HZ، وكاميرات خلفية وأمامية تعطي تجربة تصوير أكثر من رائعة، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.
مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra
© شبكات الإتصال :-
|شرائح الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|الشبكات
|• يدعم شبكات 2G، 3G
|دعم شبكة 4G
دعم شبكة 5G
|• نعم يدعم
• نعم يدعم
© المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومي
|• Adreno 740
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 13
|واجهة التشغيل
|• One UI 5.1
© ذاكرة التخزين والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
• 512 جيجا مع 12 جيجا رام
|الرام
|• 8، 12 جيجا رام
|إمكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
© الشاشة :-
|نوع الشاشة
|• Dynamic AMOLED 2X
|حجم الشاشة
|• 6.8 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1440 × 3088 بيكسل
|نسبة البيكسل
|• 500 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120هرتز، تقنية HDR10+، إضاءة 1200 إلى 1750 شمعة، خاصية Always-on display، طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2
© الكاميرات :-
|الكاميرات الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات خلفية رباعية :-
• 200 ميجا بيكسل (الرئيسية)
• 10 ميجا بيكسل (كاميرا المنظار المقربة)
• 10 ميجا بيكسل (كاميرا التقريب البصري)
• 12 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 8K@24/30fps, 4K@30/60fps 1080p@30fps، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
|الكاميرا الأمامية
|• 12 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 4K@30/60fps ،1080p@30fps، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية نعم تدعم
• الكاميرا الأمامية لا تدعم
© البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 45 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن العكسي بقوة 4.5 واط
|دعم الشحن السريع
|• نعم يدعم
|نوع منفذ الشحن
|• Type C 2.0
© مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|تقنية NFC
|• نعم يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الزيتي، اللموني، الأحمر، الأزرق سماوي، اللافندر، الكريمي، الأبيض الجليدي
سعر Samsung Galaxy S23 Ultra
• السعر بالخارج يبدأ من 1100 دولار، أي حوالي 33000 جنيه مصري.
مميزات Samsung Galaxy S23 Ultra
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• المعالج قوي وداعم لشبكات 5G الأحدث.
• يأتي بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة ومتعددة.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 هرتز.
• الكاميرات الأمامية والخلفية تقدم أداء أكثر من رائع سواء في التصوير الثابت، أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة، وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.
عيوب Samsung Galaxy S23 Ultra
• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).
• لا يدعم منفذ سماعات الأذن العادي 3.5 مم.
• لا يدعم تطبيق الراديو FM.
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