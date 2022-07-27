سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M53 5G

أعلنت شركة سامسونج الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي أم 53، والذي يأتي بتحديثات وبمميزات عديدة، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميدياتك Dimensity 900 ، وبنظام تشغيل Android 12، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M53 5G

أعلنت شركة سامسونج عن مواصفات الهاتف الجديد، والذي جاء على النحو التالي:

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بإبعاد 164.7x77x7.4 ملم، ووزن 176 جرام. خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات للظهر والإطار الجانبي مصنوعة من البلاستيك بالكامل من البولي كاربونيت. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12، وواجهة سامسونج من نوع One UI 4.1. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. • يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 3G-4G-5G. • يدعم الهاتف منفذا USB من نوع USB Type-C 2.0. • يدعم الهاتف ميكروفون إضافيا لعزل الضوضاء. • يدعم الهاتف سماعات خارجية. • يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS. • يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock. • يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 1080×2408 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميدياتك Dimensity 900 ثماني النواة، بتكنولوجيا 6 نانو، ويأتي الهاتف بمعالج رسومي من نوع Mali-G68 MC4.

كاميرا هاتف Samsung Galaxy M53 5G

كشفت شركة سامسونج عن الكاميرا في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل، بفتحة العدسة F/2.2.

• تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بعدد اربع كاميرات على النحو التالي:

– تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 108 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8.

– تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الواسع.

– تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الماكرو.

– تأتي الكاميرا الرابعة للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

• يتوفر الهاتف باللون الأخضر واللون الأزرق واللون البني.

سعر هاتف Samsung Galaxy M53 5G

كشف شركة سامسونج عن سعر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ومن المرجح أن يبدأ سعر الهاتف حوالي 425 دولار أمريكي أي ما يعادل 8000 جنيه مصري.