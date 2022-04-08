سعر ومواصفات Samsung Galaxy M33 في السعودية ومصر والإمارات

تم الإعلان عن جوال Samsung Galaxy M33 في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات ومن المنتظر صدوره في مصر وباقي الدول العربية خلال الأيام القادمة، ينافس جوال M33 العديد من الأجهزة في نفس فئته السعرية مثل Samsung Galaxy A52s والذي يأتي بمعالج Snapdragon 778G، وجوال Xiaomi Poco X3 Pro الذي يأتي بمعالج Snapdragon 860، بالإضافة لجوال Samsung Galaxy A33 الذي يأتي بمعالج Exynos 1280 وهو نفس المعالج الموجود في Galaxy M33.

مواصفات Samsung Galaxy M33

الشاشة بحجم 6.6 بوصة من نوع TFT LCD بدقة FHD+.

تدعم تردد 90 هيرتز.

بها طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5. المعالج Exynos 1280 ثماني الأنوية 5 نانو متر.

معالج رسومي: Mali-G68 نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم One UI 4.1 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 6 جيجابايت رام.

128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 4 كاميرات بدقة:

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة للعزل”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة ماكرو”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 25 واط.

مميزات جوال Samsung Galaxy M33

دعم شبكات الجيل الخامس 5G. الشاشة تدعم تردد 120 هيرتز وبها طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5. معالج Exynos 1280 والذي يقدم أداء جيد جدًا، وهو نفس المعالج الموجود في جوال Samsung Galaxy A53. معالج رسومي Mali-G68 يقدم أداء جيد في الألعاب مثل لعبة PUBG NEW STATE. نظام تشغيل هو الأحدث أندرويد 12 مع أحدث إصدار من واجهة مستخدم One UI 4.1. ضمان 3 سنين تحديثات نظام و 4 سنين تحديثات أمان. الكاميرات تقدم أداء جيد. دعم مدخل 3.5 مللي. دعم مستشعر NFC. دعم مستشعر بصمة وموجودة في زر التشغيل وهي جيدة عكس البصمة التي تأتي تحت الشاشة وتقدم أداء ليس الأفضل. بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة.

عيوب جوال سامسونج جالاكسي ام 33

عدم احتواء علبة الجوال على شاحن أو سماعات أذن. الشاشة تأتي من نوع TFT LCD وليس Amoled كعادة هواتف سامسونج. يدعم الهاتف شحن بقوة 25 واط وهو أقل من جميع المنافسين.

سعر جوال Samsung Galaxy M33 في السعودية

متوفر الجوال بنسخة وحيدة في موقع أمازون السعودية بشكل حصري وهي كالتالي:

نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1,159 ريال سعودي.

سعر جوال Samsung Galaxy M33 في الإمارات

نسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر: 1,049 درهم إماراتي.

سعر موبايل Samsung Galaxy M33 في مصر

لم يتم صدور الجوال في مصر حتى الآن والسعر التالي هو مجرد توقع: