Samsung Galaxy M31s : يبدأ في الحصول على تحديث One UI 3.1 في الهند

بدأ Samsung Galaxy M31s في تلقي تحديث One UI 3.1 المستند إلى Android 11 في الهند. يتلقى الهاتف الذكي متوسط ​​المدى الإصدار الأساسي من One UI 3.1 الذي لن يحصل على جميع الميزات من هواتف Samsung الذكية الرائدة. سيحصل Samsung Galaxy M31s فقط على تصحيح الأمان لشهر فبراير 2021 في هذا التحديث برقم الإصدار M317FXXU2CUB1. لقد تخطت Samsung One UI 3.0 بالكامل لهذا الهاتف الذكي. يصل تحديث OTA إلى الهاتف الذكي في الهند بعد شهر من روسيا وأوكرانيا.

آخر تحديث لـ Samsung Galaxy M31s يجلب معه إصدارًا أساسيًا من One UI 3.1، والذي يفقد بعض الميزات مقارنة بـ One UI 3.1 على هواتف Samsung الذكية الرائدة. بغض النظر، توقع بعض واجهة المستخدم المحدثة، والرقابة الأبوية، والرفاهية الرقمية، وأداة مشغل وسائط مخصصة لإعدادات سريعة، ولوحة مفاتيح Samsung محسنة، من بين أشياء أخرى. تم رصد التحديث لأول مرة بواسطة SamMobile.

يحمل تحديث OTA الجديد، مع تصحيح الأمان لشهر فبراير 2021 ، حوالي 1.93 جيجابايت ، ويُنصح بتنزيله عبر Wi-Fi ، أثناء شحن الهاتف. ذكرت شركة Samsung أيضًا في التغيير أن التحديث الجديد لـ Galaxy M31s، والتطبيقات التي تم نسخها باستخدام Dual Messenger لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقة microSD. سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى تطبيق My Files الخاص بهم، والتوجه إلى الملف المطلوب، وتحديد ومشاركة باستخدام Share Sheet ثم تحديد نسخة التطبيق.

إذا لم تتلق Samsung Galaxy M31s التحديث، فلا تقلق. يمكنك التحقق يدويًا مما إذا كان متاحًا لهاتفك وتثبيته من خلال التوجه إلى الإعدادات> تحديثات النظام> التحقق من تحديثات النظام> تنزيل الآن> تثبيت التحديث.

في الشهر الماضي، خفضت Samsung أسعار Galaxy M31s في الهند، وبدأت Samsung في طرح التحديث الخاص بـ Galaxy M31s الشهر الماضي في روسيا وأوكرانيا. ينضم الهاتف الذكي متوسط ​​المدى إلى قائمة كبيرة من هواتف Samsung الذكية التي تلقت الآن تحديث One UI 3.1، استنادًا إلى Android 11.

في أخبار أخرى متعلقة بشركة Samsung، تستضيف الشركة Samsung Carnival على Amazon وموقعها الإلكتروني من 9 مارس إلى 12 مارس.