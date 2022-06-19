مواصفات و سعر سامسونج Samsung Galaxy F13 مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy F13 ليكون في الفئة السعرية المتوسطة مع مواصفات اقتصادية فالشاشة تأتي من النوع العادي بدقة وضوح متوسطة مع كاميرات خلفية جيدة تعطي تجربة تصوير جيدة وبطارية ضخمة تصمد للعمل الشاق بقوة شحن 15 واط فقط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنذكرها كاملة عن هاتف Samsung Galaxy F13 وما هي مميزاته وعيوبه.