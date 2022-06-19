مواصفات و سعر سامسونج Samsung Galaxy F13 مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy F13 ليكون في الفئة السعرية المتوسطة مع مواصفات اقتصادية فالشاشة تأتي من النوع العادي بدقة وضوح متوسطة مع كاميرات خلفية جيدة تعطي تجربة تصوير جيدة وبطارية ضخمة تصمد للعمل الشاق بقوة شحن 15 واط فقط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنذكرها كاملة عن هاتف Samsung Galaxy F13 وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Samsung Galaxy F13
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 165.4 مم
|العرض
|• 76.9 مم
|السُمك
|• 8.4 مم
|الوزن
|• 192 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
• يدعم شبكات 2G,3G,4G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 64 جيجا مع 4 جيجا رام
• 128 جيجا مع 4 جيجا رام
|الرام
|• 4 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• Exynos 850
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 8 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G52
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• One UI Core 4.1
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.6 بوصة
|نوع الشاشة
|• PLS LCD
|دقة الوضوح
|• 720 × 1600 بيكسل FHD+
|البيكسلات
|• 266 بيكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 82.7 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 5 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 6000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 15 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأزرق، الأخضر، البرتقالي
سعر Samsung Galaxy F13
• السعر بالخارج يبدأ من 190 دولار، أي حوالي 3500 جنيه مصري.
مميزات Samsung Galaxy F13
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق بشكل الهواتف الغالية من سامسونج.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح متوسطة.
• الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة ضخمة 6000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.
عيوب Samsung Galaxy F13
• دقة الكاميرا الأمامية تعتبر ضعيفة.
• لا يدعم خاصية NFC.
• سرعة شحن البطارية ضعيفة 15 واط فقط.