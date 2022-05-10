سعر ومواصفات Samsung Galaxy A73 في مصر والسعودية والكويت

تم الإعلان رسميًا عن موبايل Samsung Galaxy A73 وهو أحدث إصدارات شركة سامسونج لسلسلة A، والتي تقدم فيها مواصفات ومميزات جديدة لأول مرة نراها في الفئة المتوسطة من سامسونج، ونحن نتحدث هنا عن الكاميرا الخلفية التي تأتي بدقة 108 ميجابيكسل وتقدم صور عالية الدقة، بالإضافة لمعالج Snapdragon 778G الذي يقدم أداء ممتاز في التصفح وفي الألعاب كذلك، وعلاوةٍ على ما سبق الشاشة السوبر أموليد بلس التي تتميز بها هواتف سامسونج مع دعمها لخصائص كثيرة تجعلها من أفضل الشاشات في فئتها السعرية.

مواصفات Samsung Galaxy A73

الشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus بدفة FHD+.

تدعم تردد 120 هيرتز.

بها طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5. المعالج Snapdragon 778G 5G ثماني الأنوية 6 نانومتر.

معالج رسومي: Adreno 642L نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم One UI 4.1 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام.

256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 4 كاميرات بدقة:

108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”

12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة ماكرو”

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة للعزل”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED ثنائي.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 25 واط.

مميزات جوال Samsung Galaxy A73

شاشة ممتازة وكبيرة بحجم 6.7 بوصة بتردد 120 هيرتز. معالج Snapdragon 778G يقدم أداء جيد جدًا وهو نفس الموجود في Samsung A52s، ولكن كان من المستحسن أن يأتي بمعالج Snapdragon 870 مثل منافسه الأول Realme GT Neo 2. عدسة خلفية أساسية بدقة 108 ميجابيكسل مزودة بمثبت بصري OIS تقدم تجربة تصوير ممتازة. مقاومة الماء والغبار بشهادة IP67. دعم تصوير فيديو 4K. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. دعم صوت ستيريو. بطارية 5000 مللي أمبير تدوم ليوم كامل.

عيوب جوال سامسونج جالاكسي ايه 73

لا يدعم تركيب سماعات خارجية بمنفذ 3.5 مللي، ولكن من الممكن تركيب سماعات بمنفذ Type-C. يدعم شحن بقوة 25 واط وهو يعتبر منخفض للغاية خصوصًا أن سعر الهاتف ليس بالقليل. خامات الهاتف تأتي من البلاستيك في حين أن جميع المنافسين يأتون بخامات من الزجاج. غير مرفق أي اكسسوارات مع علبة الهاتف، حيث لا يأتي معه سماعات أذن أو جراب أو سكرينة. تسعير مرتفع قليلًا خصوصًا في السوق المصري.

سعر موبايل Samsung Galaxy A73 في مصر

نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 11,250 جنيه مصري.

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 12,100 جنيه مصري.

سعر جوال Samsung Galaxy A73 في السعودية

نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1,800 ريال سعودي.

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 2,350 ريال سعودي.

سعر جوال Samsung Galaxy A73 في الكويت