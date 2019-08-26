مواصفات Samsung Galaxy A50s ومعرفة مميزاتة وعيوبة | سامسونج A50s

نقدم لكم في نجوم مصرية مواصفات Samsung Galaxy A50s، وايضاً تعرف مميزات وعيوب سامسونج A50s هاتف رائع وفيه مميزات كثيرة، موبايل سامسونج A50s يأتي معالج جيد ومساحة كبيره وكاميرا عالية ومواصفات كثيره تعرف عليها الان.

مواصفات Samsung Galaxy A50s

معالج الهاتف إكسينوس 9610 (10 نانومتر)

المعالج ثماني النواة

يأتي الهاتف بمساحة داخلية 64 جيجا بايت والرام 4 جيجا او 128 جيجا مع 6 جيجا رام

مساحة الهاتف الخارجية تصل الى 1 تيرا

الكاميرا الخلفية 48 ميجا و 8 ميجا و 5 ميجا والكاميرا الامامية 32 ميجا بيكسل

شاشة الهاتف جودة عالية 6.4 بوصة وفيها نوتش صغير في وسط اعلى الشاشة

ياتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد باي 9.0

بطاية الهاتف سعتها 4000 مللي امبير مثل سامسونج A50

البطارية مدعومة بالشحن السريع

وزن الهاتف 169 جرام

يدعم 2G, 3G, 4G

دقة الشاشة 1080×2340 بنسبة 19.5:9

المعالج الرسومي مالي G72 MP3

يدعم جاك 3.5mm

الصوت يوجد فيه تكبير او مكبر للصوت ويدعم الغاء الضوضاء

متوفر فيه واي فاي، بلوتوث، يو اس باي تايب سي، راديو، جي بي اس

متوفر فيه بصمة في اسفل الشاشة وبصمة وجه

مميزات Samsung Galaxy A50s

نظام اندرويد حديث

معالج جيد

مساحة داخلية خارجية كبيره

3 كاميرات خلفية ليساعد على تصوير افضل

بطارية عالية تستمر معك لفتره طويله

عيوب Samsung Galaxy A50s

الكاميرا الامامية غير متوفر معاه فلاش وانا اعتبر ذلك عيب لان يوجد هواتف اقل منها بكثير في الامكنيات ومتوفر فلاش مع الكاميرا الامامية

اما انه غير مقاوم للماء او البطارية غير قابلة للازالة فليس منهم فائدة يعني اعتبرهم ليسوا عيباً

مصدر gsmarena

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