سعر ومواصفات Samsung Galaxy A24 في السعودية والإمارات ومصر

Samsung Galaxy A24 هو هاتف جديد ومميز من شركة سامسونج في الفئة المتوسطة، يلبي توقعات المستخدمين بمواصفاته العالية وسعره المناسب، حيث يتمتع الهاتف بشاشة سوبر أموليد مذهلة توفر رؤية واضحة، ومعالج Mediatek Helio G99 قوي وسريع في الأداء اليومي والألعاب الحديثة، بالإضافة إلى عدسة خلفية 50 ميجابيكسل تلتقط صورًا رائعة بجودة كاميرات سامسونج المعروفة، وبطارية 5000 مللي أمبير تدوم طويلاً.

مواصفات Samsung Galaxy A24

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي إيه 24 بمواصفات ممتازة وهي كالتالي:

الشاشة من نوع Super AMOLED، بحجم 6.5 بوصة، بدقة FHD+.

معدل تحديث إطارات: 90 هيرتز.

أقصى سطوع: 1000nits

طبقة حماية: Corning Gorilla Glass Victus. المعالج Mediatek Helio G99 معالج رسومي Mali-G57 MC2 نظام التشغيل Android 13 واجهة مستخدم One UI 5.1 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام.

128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات خلفية: 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8. “عدسة أساسية”

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2. “عدسة واسعة”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4. “عدسة ماكرو” دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بـ 30 إطار.

دعم فلاش LED. الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2. البطارية 5000 مللي أمبير. قوة الشحن 25 واط.

مميزات موبايل سامسونج جالكسي ايه 24

ظهر الهاتف رائع للغاية ولافت للأنظار. شاشة سوبر أموليد رائعة توفر تجربة مشاهدة مميزة بتردد 90 هيرتز. 3 كاميرات خلفية متنوعة تلبي احتياجات التصوير المختلفة بجودة عالية ومثبت بصري OIS للحصول على صور ثابتة وواضحة. معالج Mediatek Helio G99 قوي وسريع يؤدي أداء جيد في الاستخدام اليومي والتصفح بسلاسة. معالج رسومي Mali-G57 MC2 ممتاز يدعم الألعاب الحديثة بأداء رائع مثل لعبة ببجي موبايل. تستطيع زيادة مساحة التخزين من خلال وضع كارت ذاكرة خارجي مع شريحتين اتصال في آنٍ واحد. دعم منفذ 3.5mm لسماعات الأذن؛ للاستمتاع بصوت نقي وواضح. دعم مستشعر البصمة في زر التشغيل لفتح الهاتف بسهولة وأمان، بالإضافة لمستشعر الجيروسكوب، وخاصية NFC للدفع الإلكتروني. بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير تدوم طويلًا.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A24

الشاشة تحتوي على حواف كبيرة تقلل من مساحة العرض. الهاتف يأتي بدون ملحقات في العُلبة مثل شاحن أو سماعة أو حافظة للظهر. يدعم سرعة شحن متوسطة بين المنافسين وهي 25 واط. لا يدعم صوت ستيريو. لا يدعم تصوير فيديو 4K الذي يوفر جودة عالية في التصوير. لا يدعم مستشعر التقارب الذي يساعد على إغلاق الشاشة أثناء المكالمات. الهاتف غير مقاوم للماء أو غبار. لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

سعر جوال سامسونج Samsung Galaxy A24

تم الإعلان عن سعر هاتف سامسونج A24 في مصر والسعودية والإمارات والأسعار كالتالي:

سعر جوال Samsung Galaxy A24 في السعودية

سعر جوال Samsung Galaxy A24 على متجر أمازون هو:

نسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر: 789 ريال سعودي، كما أنه متوفر في مكتبة جرير بسعر: 849 ريال.

سعر هاتف Samsung Galaxy A24 في الإمارات

الهاتف متوفر على متجر أمازون الإمارات بالسعر التالي:

نسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر: 685 درهم إماراتي.

نسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر: 725 درهم إماراتي.

سعر موبايل Samsung Galaxy A24 في مصر

موبايل سامسونج A24 متوفر بنسخة وحيدة صُنعت في مصر بالسعر التالي: