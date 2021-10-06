إطلاق هاتف Samsung Galaxy A22 5G SC-56B .. المواصفات والسعر والتوافر

أطلقت شركة Samsung الكورية الجنوبية عملاقة الهواتف الذكية وعالم التكنولوجيا، هاتف Galaxy A22 5G SC-56B في اليابان في بادئ الأمر، وعلى الرغم من أن الهاتف يحمل اسمًا مألوفًا، وهو هاتف Galaxy A22 5G الذي تم إطلاقه في وقت سابق والمتوفر في الأسواق العالمية منذ بضعة أشهر، إلا أن مواصفات وميزات الهاتف الجديد تختلف عن سابقه، وفي هذه المقالة سوف نستعرض أبرز مواصفات الهاتف وسعره وتوافره في السوق العالمية.

Samsung Galaxy A22 5G SC-56B

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مواصفات وميزات Samsung Galaxy A22 5G SC-56B

يتميز الهاتف الجديد بالمواصفات والخصائص التالية:

يأتي جهاز Galaxy A22 5G SC-56B بشاشة عرض بحجم 5.8 بوصة من نوع TFT المزودة بفتحة على شكل دمعة دقة HD + ومعدل تحديث 60 هرتز المعتاد.

يتم تشغيل الهاتف الذي يدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس G5 بواسطة مجموعة شرائح Dimensity 700 ، المقترنة بما يصل إلى 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجا بايت للتخزين، ولتخزين إضافي، تم تزويد الهاتف بفتحة مخصصة لبطاقة microSD.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة نظام التشغيل Android 11 المستند إلى One UI.

يحتوي Galaxy A22 5G SC-56B على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، التي تدعم الشحن بقوة 10 وات.

يحتوي على كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED على الجانب الخلفي.

بالنسبة لصور السيلفي، فهو مزود بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يوفر Galaxy A22 5G SC-56B ميزات أخرى مثل الهيكل الحاصل على تصنيف IP68 و Wi-Fi 802.11ac و G5 و Bluetooth 5.0 و GPS و NFC ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.

لا يتوفر في الجهاز ماسح بصمات الأصابع.

سيتوفر بثلاثة ألوان مثل الأحمر والأسود والأبيض.

سعر Samsung Galaxy A22 5G SC-56B وتوافره

لم يتم الكشف عن أسعار الهاتف الذكي بعد، ومن المتوقع أن يتم طرحه للبيع في وقت لاحق بحلول منتصف ديسمبر في اليابان من خلال Docomo، ولا توجد أي معلومات حول ما إذا كانت شركة سامسونج ستطلق Galaxy A22 5G SC-56GB خارج اليابان.