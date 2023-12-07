في عالم الهواتف الذكية أصبح من الصعب للغاية العثور على هاتف يجمع بين المواصفات العالية والسعر الاقتصادي، فعادة ما تكون الهواتف ذات المواصفات العالية باهظة الثمن، بينما تكون الهواتف الاقتصادية ذات مواصفات أقل.

Samsung Galaxy A04 هاتف المعادلة الصعبة مواصفات عالية وسعر اقتصادي

ومع قيام شركة سامسونج Samsung العملاقة في صناعة الهواتف المحمولة بطرح هاتف Samsung Galaxy a04، فقد تمكنت الشركة من حل المعادلة الصعبة، فهذا الهاتف يجمع بين مجموعة من المواصفات المدهشة، وبسعر اقتصادي للغاية.

مراجعة سريعة لمواصفات الهاتف

المواصفات القيمة المعالج النواة الثمانية Helio P35 بتقنية 12 نانومتر سعة التخزين 32/64 جيجا بايت مع 3/4 جيجا رام الكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50+2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل الشاشة 6.5 بوصة بدقة HD+ بها نوتش صغير نظام التشغيل أندرويد 12 البطارية 5000 مللي أمبير

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A04 بالتفصيل

يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الجيل الثاني 2g، والثالث 3g، والرابع 4g، من شبكات الاتصال.

يتميز الهاتف بأبعاد 164.4×76.3×9.1 ملم ويزن حوالي 192 جرام.

الخامات المستخدمة في الهاتف من البلاستيك اللامع بشكل كامل.

تأتي الشاشة بتصميم النوتش في وسط الشاشة وهي من نوع PLS LCD وتأتي بحجم 6.5 إنش بدقة 720 × 1600 بكسل.

بخصوص الذاكرة، يمكن الحصول على الهاتف بعدة إصدارات كالتالي:

النسخة الأولى تأتي بذاكرة تخزين بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 وذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجا بايت.

تأتي النسخة الثانية بذاكرة سعة 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت.

يزود الهاتف بشريحة معالج من نوع Helio P35 وتقنية 12 نانومتر مع وحدة معالجة رسوميات PowerVR GE8320، وهو نفس المعالج المدمج في هاتف Samsung A04e.

الكاميرا الأمامية مزودة بفتحة عدسة F/2.2 وتحقّق دقة 5 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية مجهزة بكاميرات مزدوجة. تتميز الكاميرا الأولى بقدرتها على التقاط صور بدقة 50 ميجا بكسل ولها فتحة عدسة بحجم F/1.8، وتعتبر الكاميرا الرئيسية، أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل ولها فتحة عدسة بحجم F/2.4، وتحتوي أيضًا على فلاش ليد، فلاش للإضاءة الإضافية.

يتمتع الهاتف بقدرته على تسجيل مقاطع الفيديو بجودة Full HD بدقة 1080 بكسل، وبمعدل تصوير يبلغ 30 إطار في الثانية، كما يدعم أيضًا تسجيل الفيديو بجودة HD بدقة 720 بكسل وبنفس معدل التقاط الإطار.

تأتي تقنية الواي فاي WiFi بترددات متعددة مثل a/b/g/n/ac، كما تدعم الوضع المزدوج، وتقنية الواي فاي المباشر، والنقاط الساخنة.

تأتي تقنية البلوتوث بإصدار 5.0، وتدعم أيضًا A2DP وLE.

كما يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

تحديد الموقع الجغرافي بواسطة نظام GPS بالإضافة إلى دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS وGALILEO وBDS.

يوفر الهاتف وسائل أمان وحماية معينة، حيث يشمل دعم ميزة “Face Unlock” لفتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.

يتميز منفذ USB بنوع Type C حيث يدعم خاصية OTG.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

يأتي الهاتف بنظام التشغيل الأندرويد 12 وواجهة المستخدم One UI Core 4.1 المُبسَّطة.

يتم توفير هذا الهاتف بالألوان السوداء والبيضاء والنحاسية والخضراء.

مميزات Samsung Galaxy A04

الكاميرا الأساسية تقدم تجربة جيدة. يتم توفير منفذ USB من الجيل الأحدث وهو مخرج النوع C. بطارية ضخمة تستمر في العمل لفترة طويلة طوال النهار. الشاشة الكبيرة البارزة توفر مساحة كافية للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب. يتم تزويده بنظام التشغيل الحديث Android 12 بالإضافة إلى واجهة سامسونج الجديدة One UI Core 4.1.

سعر هاتف Samsung Galaxy A04

بمصر، يتم بيع النسخة بسعة تخزين 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية 3 جيجابايت بسعر تقريبا 3800 جنيه، أما النسخة بسعة تخزين 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية 3 جيجابايت فتُباع بسعر تقريبا 4500 جنيه.

في المملكة العربية السعودية، يتوفر الهاتف بسعة تخزين 32 جيجا وذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجا بسعر يبلغ 290 ريال، أما النسخة سعة تخزين 64 جيجا وذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجا، فتُباع بسعر قدره 340 ريال.

في الإمارات، يتوفر هاتف بذاكرة 32 جيجا وذاكرة رام 3 جيجا بسعر تقريبي يبلغ 290 درهم، أما النسخة بذاكرة 64 جيجا وذاكرة رام 4 جيجا فتكلف حوالي 320 درهم.

تقييم مواصفات Samsung Galaxy A04

بشكل عام، المواصفات لهاتف سامسونج جالاكسي A04 جيدة جداً بالنسبة لسعره الاقتصادي، حيث يتميز بشاشة كبيرة وجودة صورة مناسبة، ولديه معالج قوي يكفي لتشغيل تطبيقات وألعاب شائعة، والكاميرات لديها جودة جيدة تكفي لالتقاط صور ومقاطع فيديو جيدة.