تقنية

samsung تُبهر عشّاقها بهاتف جديد 5g بمواصفات وتقنيات ممتازة وتتأهب لإطلاقه قريباً

خالد عسر

بعد أن قام العملاق الكوري بإطلاق سلسلة هواتف إس 23 في بداية الشهر الجاري، فإن الشركة الكورية الجنوبية سامسونج تتجه لإطلاق هاتف جديد قريباً، وسوف يكون هذا الهاتف بسعر اقتصادي وفي متناول الجميع، كما يأتي الهاتف بإمكانيات ومواصفات ممتازة، هذا بالإضافة إلى معالجه القوي الذي يضمن الأداء المتميز والسريع للهاتف.

samsung تُبهر عشّاقها بهاتف جديد 5g بمواصفات وتقنيات ممتازة وتتأهب لإطلاقه قريباً
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مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G

ووفق أحدث تسريبات عن هاتف سامسونج المنتظر، فقد أطلقت عليه الشركة إسم Samsung Galaxy A54 5G، وسوف يأتي بهيكل قوي وجذّاب، وحاصل على معيار IP67 لمقاومة الغبار والماء، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف سامسونح جلاكسي أي 54، والتي ستأتي وفق ما يلي.

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نوع الشاشة Super AMOLED
مقياس الشاشة 6.6 بوصة
دقة العرض 2400/1088 بكسل
التردد 120 هرتز
معدل السطوع 400 شمعة
نظام التشغيل أندرويد 13
الرام 8 و6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 256 و 128 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية قابلة للتوسعة

كاميرات وبطارية هاتف Samsung Galaxy A54 5G

  1. الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  2. دقة الكاميرات 50+ 12+ 5 ميجا بيكسل.
  3. دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل؟
  4. تدعم تقنية التعرف على الوجوه.
  5. توثق فيديوهات 4k.
  6. البطارية 5100 مللي أمبير.
  7. تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.
  8. منفذ الشحن USB Type-C 2.0.
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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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