samsung تُبهر عشّاقها بهاتف جديد 5g بمواصفات وتقنيات ممتازة وتتأهب لإطلاقه قريباً

بعد أن قام العملاق الكوري بإطلاق سلسلة هواتف إس 23 في بداية الشهر الجاري، فإن الشركة الكورية الجنوبية سامسونج تتجه لإطلاق هاتف جديد قريباً، وسوف يكون هذا الهاتف بسعر اقتصادي وفي متناول الجميع، كما يأتي الهاتف بإمكانيات ومواصفات ممتازة، هذا بالإضافة إلى معالجه القوي الذي يضمن الأداء المتميز والسريع للهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G

ووفق أحدث تسريبات عن هاتف سامسونج المنتظر، فقد أطلقت عليه الشركة إسم Samsung Galaxy A54 5G، وسوف يأتي بهيكل قوي وجذّاب، وحاصل على معيار IP67 لمقاومة الغبار والماء، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف سامسونح جلاكسي أي 54، والتي ستأتي وفق ما يلي.

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نوع الشاشة Super AMOLED مقياس الشاشة 6.6 بوصة دقة العرض 2400/1088 بكسل التردد 120 هرتز معدل السطوع 400 شمعة نظام التشغيل أندرويد 13 الرام 8 و6 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 256 و 128 جيجا بايت الذاكرة الداخلية قابلة للتوسعة

كاميرات وبطارية هاتف Samsung Galaxy A54 5G