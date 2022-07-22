Samsung تعلن رسمياً موعد حدثها التقني الضخم والإعلان عن جيل جديد وحديث من الهواتف الذكية وساعات Galaxy Watch 5

قام العملاق الكوري Samsung بالإعلان رسمياً عن موعد إطلاقه لحدث تقني جديد في العاشر من أغسطس المقبل، وسوف تعلن سامسونج عن عدد من الأجهزة المتطورة والحديثة في هذا الحدث، ووفق الصور المعروضة في الفيديو الترويجي فسوف يتم الإعلان عن هاتف جديد وساعات ذكية وأجهزة إلكترونية أخرى.

10 أغسطس موعد حدث سامسونج المنتظر

كما سيتم بث حدث سامسونج المنتظر بالقنوات الرسمية للعملاق الكوري على اليوتيوب وعبر مواقع الشركة الرسمية بالإنترنت، ولم تعلن الشركة عن تفاصيل الأجهزة التي سيتم الإعلان عنها يوم 10 أغسطس المقبل، ولكن وفق التسريبات والفيديو الترويجي، فإن الشركة الكورية الجنوبية ستعلن عن أحدث هواتفها القابلة للطي.

قد يهمك أيضاً:

كما أنه من المتوقع أن تعلن سامسونج عن ساعات Galaxy Watch 5 بالإضافة إلى جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ومن أبرزها هاتف SamsungGalaxy Z Flip التي ستشبه إلى حد كبير هواتف Z Flip الحالية، والذي سيكون بالمواصفات التالية.

سيدعم شبكات 5 جي.

سيعمل الهاتف بالمعالج المتطور +Snapdragon 8 Gen 1.

ستأتي الشاشة بمقياس 6.7 بوصة.

وبأبعاد 165.1/71.9/7.2 ملم.

ومنفذ شحن USB Type-C.

ومنفذ لمكبر الصوت والميكروفون بحافة الهيكل السفلية.

وعلى الجانب الأيمن ماسح بصمات وزر التحكم بالصوت.

أما ساعات Galaxy Watch 5 فستأتي بهيكل متين، مع إمكانية إجراء مكالمات صوتية من الساعة وشرائح اتصال لاسلكي عبر شبكات واي فاي وبلوتوث، وحساسات لقياس نبض القلب، وبطارية بسعة 397 مللي أمبير.