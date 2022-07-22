تقنية

Samsung تعلن رسمياً موعد حدثها التقني الضخم والإعلان عن جيل جديد وحديث من الهواتف الذكية وساعات Galaxy Watch 5

إسلام عوض

قام العملاق الكوري Samsung بالإعلان رسمياً عن موعد إطلاقه لحدث تقني جديد في العاشر من أغسطس المقبل، وسوف تعلن سامسونج عن عدد من الأجهزة المتطورة والحديثة في هذا الحدث، ووفق الصور المعروضة في الفيديو الترويجي فسوف يتم الإعلان عن هاتف جديد وساعات ذكية وأجهزة إلكترونية أخرى.

Samsung تعلن رسمياً موعد حدثها التقني الضخم والإعلان عن جيل جديد وحديث من الهواتف الذكية وساعات Galaxy Watch 5

10 أغسطس موعد حدث سامسونج المنتظر

كما سيتم بث حدث سامسونج المنتظر بالقنوات الرسمية للعملاق الكوري على اليوتيوب وعبر مواقع الشركة الرسمية بالإنترنت، ولم تعلن الشركة عن تفاصيل الأجهزة التي سيتم الإعلان عنها يوم 10 أغسطس المقبل، ولكن وفق التسريبات والفيديو الترويجي، فإن الشركة الكورية الجنوبية ستعلن عن أحدث هواتفها القابلة للطي.

تسريب الصور الرسمية لسلسلة ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 5 تكشف عن تصميم رائع ومواصفات مميزة

تسريب مواصفات جهاز هاتف Samsung Galaxy Z Flip4

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كما أنه من المتوقع أن تعلن سامسونج عن ساعات Galaxy Watch 5 بالإضافة إلى جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ومن أبرزها هاتف SamsungGalaxy Z Flip التي ستشبه إلى حد كبير هواتف Z Flip الحالية، والذي سيكون بالمواصفات التالية.

  • سيدعم شبكات 5 جي.
  • سيعمل الهاتف بالمعالج المتطور +Snapdragon 8 Gen 1.
  • ستأتي الشاشة بمقياس 6.7 بوصة.
  • وبأبعاد 165.1/71.9/7.2 ملم.
  • ومنفذ شحن USB Type-C.
  • ومنفذ لمكبر الصوت والميكروفون بحافة الهيكل السفلية.
  • وعلى الجانب الأيمن ماسح بصمات وزر التحكم بالصوت.

أما ساعات Galaxy Watch 5 فستأتي بهيكل متين، مع إمكانية إجراء مكالمات صوتية من الساعة وشرائح اتصال لاسلكي عبر شبكات واي فاي وبلوتوث، وحساسات لقياس نبض القلب، وبطارية بسعة 397 مللي أمبير.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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