samsung تطلق رسمياً هاتفها الأحدث Galaxy Z Fold 4 بأسعار مجنونة وبمواصفات عالية الدقة
قامت شركة سامسونج بالإعلان بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث من الجيل الرابع للهواتف الرائدة والقابلة للطي Galaxy Z Fold 4، وجاء الهاتف بالعديد من التحسينات في المتانة والمهام مقارنةً بالإصدارات السابقة، ويدعم الهاتف S Pen الإلكتروني، مع تحديثات كبيرة في الكاميرات، الأمر الذي يجعل الهاتف أقرب بكثير إلى الحاسب المحمول.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4
وجاء هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 القابل للطي بشاشة رئيسية بمقياس 7.6 بوصة، كما أن زجاج حماية الشاشة نحيف وأكثر سطوعاً وأكبر متانة من الإصدارات السابقة ومن نوع Super UTG، والشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، والسطوع أكبر من الإصدارات السابقة بحوالي 1000 شمعة، ومعدل التحديث تكييفي ويبلغ 120 هرتز.
كما أن نحافة الهاتف عند فتحه 6.3 ملم، وعند غلقه 15.8 ملم، والوزن 263 جرام، والحواف أصغر من الإصدارات الماضية، وجاءت مواصفات الهاتف الأحدث من سامسونج Galaxy Z Fold 4 كالتالي.
اقرأ معنا:
- موتورولا تعود إلى الصدارة بهاتفها Motorola S30 Pro الأحدث بعد إطلاقه بسعر مغري وبمواصفات ممتازة
- تخفي وحظر وخروج آمن.. واتساب WhatsApp يُحطم القواعد ويفاجئ عشّاقه بثلاث تحديثات فريدة
- ريدمي تستعرض عضلاتها بهاتف Redmi 10 5G المتميز بإمكانياته القوية وسعره الزهيد
|نوع الشاشة الخارجية
|Dynamic AMOLED 2X
|مقياس الشاشة الخارجية
|6.2 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|نوع زجاج طبقة الحماية
|Gorilla Glass Victus +
|كاميرا السيلفي
|أعلى منتصف الشاشة
|المعالج ثماني النواه من إنتاج شركة كوالكوم ومن نوع
|Snapdragon 8 + Gen 1
|نظام التشغيل
|أندرويد 12 و11
|واجهة المستخدم
|One UI
|الرام
|12 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|512 و256 جيجا بايت
سعر هاتف Galaxy Z Fold 4
- الكاميرات ثلاثية بتصميم عمودي.
- دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الثانية والثالثة بدقة 10+ 12 ميجا بيكسل.
- كاميرا السيلفي الأمامية 10 ميجا بيكسل.
- ويوجد كاميرا ثانية مخفية بدقة 4 ميجا بيكسل.
- الألوان أخضر ورمادي وبيج.
- سعر الهاتف 1800 دولار لنسخة 12+ 512 جيجا بايت.
- و2160 لطراز 12 + 1تيرا بايت.