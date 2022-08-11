samsung تطلق رسمياً هاتفها الأحدث Galaxy Z Fold 4 بأسعار مجنونة وبمواصفات عالية الدقة

قامت شركة سامسونج بالإعلان بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث من الجيل الرابع للهواتف الرائدة والقابلة للطي Galaxy Z Fold 4، وجاء الهاتف بالعديد من التحسينات في المتانة والمهام مقارنةً بالإصدارات السابقة، ويدعم الهاتف S Pen الإلكتروني، مع تحديثات كبيرة في الكاميرات، الأمر الذي يجعل الهاتف أقرب بكثير إلى الحاسب المحمول.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

وجاء هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 القابل للطي بشاشة رئيسية بمقياس 7.6 بوصة، كما أن زجاج حماية الشاشة نحيف وأكثر سطوعاً وأكبر متانة من الإصدارات السابقة ومن نوع Super UTG، والشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، والسطوع أكبر من الإصدارات السابقة بحوالي 1000 شمعة، ومعدل التحديث تكييفي ويبلغ 120 هرتز.

كما أن نحافة الهاتف عند فتحه 6.3 ملم، وعند غلقه 15.8 ملم، والوزن 263 جرام، والحواف أصغر من الإصدارات الماضية، وجاءت مواصفات الهاتف الأحدث من سامسونج Galaxy Z Fold 4 كالتالي.

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نوع الشاشة الخارجية Dynamic AMOLED 2X مقياس الشاشة الخارجية 6.2 بوصة معدل التحديث 120 هرتز نوع زجاج طبقة الحماية Gorilla Glass Victus + كاميرا السيلفي أعلى منتصف الشاشة المعالج ثماني النواه من إنتاج شركة كوالكوم ومن نوع Snapdragon 8 + Gen 1 نظام التشغيل أندرويد 12 و11 واجهة المستخدم One UI الرام 12 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت

سعر هاتف Galaxy Z Fold 4