Samsung تستعد لمنافسة جديدة بهاتف Galaxy F13 بمعالج قوي من إنتاج العملاق الكوري
في تصريحات للعملاق الكوري الجنوبي، أكدت شركة سامسونج أنه تتجهز الآن لإطلاق هاتف جديد منافس لهواتف الأندرويد التي تستهدف الفئة المتوسطة، وأطلقت على الهاتف إسم samsung galaxy f13، وستبدأ الشركة بإطلاقه في الهند كمرحلة أولى، على أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية في وقت لاحق.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F13
وتم رصد هاتف سامسونج الجديد Galaxy F13 بالموقع الرسمي للشركة بالهند، كما ظهر الهاتف بمنصة GeekBench المتخصصة في اختبار الأجهزة الإلكترونية، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف جلاكسي إف 13 والتي ستأتي وفق ما يلي.
|نوع الشاشة
|LCD
|جودة العرض
|Full HD +
|مقاس الشاشة
|6.6 بوصة
|فتحة الكاميرا الأمامية
|على شكل نوتش بالشاشة
|المعالج من إنتاج شركة
|سامسونج
|نوع المعالج
|Exynos 850 SoC
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع والذي يصل قدرته إلى
|15 وات
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كاميرات هاتف samsung galaxy f13
- كاميرات هاتف جلاكسي إف 13 ثلاثية.
- مستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.
- العدسة الثانية بدقة 5 ميجا بيكسل وهي عدسة فائقة الإتساع.
- الكاميرا الثالثة للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.