Samsung تستعد لمنافسة جديدة بهاتف Galaxy F13 بمعالج قوي من إنتاج العملاق الكوري

في تصريحات للعملاق الكوري الجنوبي، أكدت شركة سامسونج أنه تتجهز الآن لإطلاق هاتف جديد منافس لهواتف الأندرويد التي تستهدف الفئة المتوسطة، وأطلقت على الهاتف إسم samsung galaxy f13، وستبدأ الشركة بإطلاقه في الهند كمرحلة أولى، على أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية في وقت لاحق.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F13

وتم رصد هاتف سامسونج الجديد Galaxy F13 بالموقع الرسمي للشركة بالهند، كما ظهر الهاتف بمنصة GeekBench المتخصصة في اختبار الأجهزة الإلكترونية، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف جلاكسي إف 13 والتي ستأتي وفق ما يلي.

نوع الشاشة LCD جودة العرض Full HD + مقاس الشاشة 6.6 بوصة فتحة الكاميرا الأمامية على شكل نوتش بالشاشة المعالج من إنتاج شركة سامسونج نوع المعالج Exynos 850 SoC سعة البطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع والذي يصل قدرته إلى 15 وات

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