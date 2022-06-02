تقنية

Samsung تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Xcover6 Pro فائق المتانة للمهام الشاقة بمواصفات مذهلة وتصميم رائع

إسلام عوض

تتجهز شركة سامسونج الآن لإطلاق هاتف جديد ومميز تم صنعه بإمكانيات فائقة، ومخصص للأعمال الشاقة والعاملين الميدانيين، ووفق أحدث التسريبات عن هاتف سامسونج المنتظر فإنه سيحمل إسم Galaxy Xcover6 Pro، ويأتي بتصميم رائع وألوان جذابة، وتم تخصيص بعض المفاتيح به للإختصارات، وذلك من أجل تمكين المستخدم من تشغيله بسرعة.

Samsung تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Xcover6 Pro فائق المتانة للمهام الشاقة بمواصفات مذهلة وتصميم رائع

مواصفات هاتف Galaxy Xcover6 Pro

وتم تصنيع الهاتف من البلاستيك المقوى والمعدن، كما أن طبقة الحماية الخاصة به من المطاط المرن، هذا بالإضافة إلى أن هيكل الهاتف مضاد للصدمات والماء والغبار، وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Galaxy Xcover6 Pro، والتي ستأتي وفق ما يلي.

أبعاد الهاتف 169 × 80 × 10 ملم
وزن الهاتف 235 جرام
نوع المعالج Snapdragon 778G
الشركة المنتجة للمعالج كوالكوم الأمريكية
الرام 6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت
مقاس الشاشة 6.56 بوصة
دقة العرض 1080 × 2408 بيكسل
معدل التحديث 60 هرتز
الهاتف مقاوم للغبار والماء وفق معايير IP68

Samsung تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Xcover6 Pro فائق المتانة للمهام الشاقة بمواصفات مذهلة وتصميم رائع 1 2/6/2022 - 8:17 م

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Samsung تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Xcover6 Pro فائق المتانة للمهام الشاقة بمواصفات مذهلة وتصميم رائع 2 2/6/2022 - 8:17 م

كما أن كاميرا هاتف Galaxy Xcover6 Pro ستكون مزدوجة، وتأتي الرئيسية منهما بدقة 50 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية ستكون فائقة الإتساع وبدقة 12 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو فستأتي بدقة 13 ميجا بيكسل، والبطارية ستكون بسعة 4050 مللي أمبير وقابلة للإزالة.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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