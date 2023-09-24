Samsung تتألق بنجم جديد في عالم الأندرويد Galaxy A05s بسعر منافس ومواصفات ممتازة

يبدو أن سامسونج تريد أن تنافس من جديد بهاتف اقتصادي حديث، أطلقت عليه إسم Galaxy A05s، وهذا الهاتف يعتبر نسخة معدلة من الهاتف الذي أطلقته الشركة العام الماضي والمعروف باسم Galaxy A04s، إلا أنه تم إجراء بعض التعديلات عليه ليظهر في صورة جديدة، وسيأتي الهاتف بشكل أنيق وجذاب بالطريقة التي يهواها الشباب.

مواصفات هاتف Galaxy A05s

وسوف تنافس سامسونج بهاتفها الجديد Galaxy A05s هواتف الشركات الأخرى من نفس الفئة، وتتوقع الشركة أن يلقى الهاتف رواجاً كبيراً في الأسواق العالمية نظراً لإمكانياته الممتازة وسعره الإقتصادي، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف سامسونج المنتظر والتي ستأتي وفق ما يلي.

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الهاتف مقاوم للغبار والماء. الوزن لا يتعدى الـ200 جرام. أبعاد الهاتف 167.9/77/8.8 ملم. مقاس الشاشة 6.6 بوصة. دقة العرض 2400/1080 بيكسل. التردد 90 هرتز. معدل السطوع 390 شمعة|م تقريباً.

المعالج والكاميرات والبطارية