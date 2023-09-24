تقنية

Samsung تتألق بنجم جديد في عالم الأندرويد Galaxy A05s بسعر منافس ومواصفات ممتازة

إسلام عوض

يبدو أن سامسونج تريد أن تنافس من جديد بهاتف اقتصادي حديث، أطلقت عليه إسم Galaxy A05s، وهذا الهاتف يعتبر نسخة معدلة من الهاتف الذي أطلقته الشركة العام الماضي والمعروف باسم Galaxy A04s، إلا أنه تم إجراء بعض التعديلات عليه ليظهر في صورة جديدة، وسيأتي الهاتف بشكل أنيق وجذاب بالطريقة التي يهواها الشباب.

Samsung تتألق بنجم جديد في عالم الأندرويد Galaxy A05s بسعر منافس ومواصفات ممتازة

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مواصفات هاتف Galaxy A05s

وسوف تنافس سامسونج بهاتفها الجديد Galaxy A05s هواتف الشركات الأخرى من نفس الفئة، وتتوقع الشركة أن يلقى الهاتف رواجاً كبيراً في الأسواق العالمية نظراً لإمكانياته الممتازة وسعره الإقتصادي، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف سامسونج المنتظر والتي ستأتي وفق ما يلي.

- صورة 1 - Samsung تتألق بنجم جديد في عالم الأندرويد Galaxy A05s بسعر منافس ومواصفات ممتازة- صورة 1 - Samsung تتألق بنجم جديد في عالم الأندرويد Galaxy A05s بسعر منافس ومواصفات ممتازة

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  1. الهاتف مقاوم للغبار والماء.
  2. الوزن لا يتعدى الـ200 جرام.
  3. أبعاد الهاتف 167.9/77/8.8 ملم.
  4. مقاس الشاشة 6.6 بوصة.
  5. دقة العرض 2400/1080 بيكسل.
  6. التردد 90 هرتز.
  7. معدل السطوع 390 شمعة|م تقريباً.

المعالج والكاميرات والبطارية

  • نوع المعالج Exynos.
  • الرام 6 و8 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت.
  • الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  • دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل.
  • دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
  • البطارية 5000 مللي أمبير.
  • منفذ الشحن USB-C.
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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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