Runway Gen-2.. أداة الذكاء الاصطناعي التي تغير طريقة صناعة الفيديوهات في 2025

تشهد أدوات الذكاء الاصطناعي طفرة كبيرة خلال العام الجاري، ومن بين أبرز الابتكارات التي لفتت انتباه صناع المحتوى هي أداة Runway Gen-2، التي تقدم تجربة مختلفة في إنتاج الفيديوهات القصيرة انطلاقًا من النص أو الصورة فقط، دون الحاجة إلى برامج معقدة أو خبرة مسبقة في المونتاج.

سهولة الاستخدام وسرعة الإنتاج

تعتمد الأداة على نظام ذكي قادر على تحليل النصوص وتحويلها إلى مشاهد متحركة بطريقة طبيعية.

ما يميزها عن الأدوات السابقة هو بساطتها في التعامل مع التفاصيل، فالمستخدم لا يحتاج سوى إلى كتابة وصف قصير، لتتولى الخوارزمية توليد الفيديو خلال ثوانٍ معدودة.

ويُلاحظ أن نتائج الجيل الجديد من Runway أكثر دقة في الحركة وتناسق الألوان، مما يجعلها مناسبة لإنشاء محتوى تسويقي أو تعليمي في وقت قصير.

مزايا تقنية محسّنة

وفقًا لما ذكره موقع الشركة الرسمي، تم تحديث بنية الأداة لتصبح أسرع بثلاث مرات تقريبًا من الإصدار السابق، مع تحسين واضح في معالجة الإضاءة والتفاصيل الدقيقة داخل المشهد.

كما أضيفت خاصية “Text to Video Stylization” التي تتيح للمستخدم التحكم في النمط البصري، سواء كان واقعيًا، كرتونيًا، أو بتقنية ثلاثية الأبعاد.

ويؤكد المطورون أن الهدف من هذه التحديثات هو جعل الأداة أقرب إلى تجربة تحرير الفيديو الاحترافية، لكن بواجهة بسيطة يستطيع الجميع التعامل معها.

تأثير متوقع في سوق صناعة المحتوى

من المتوقع أن تسهم Runway Gen-2 في تغيير مفهوم العمل الإبداعي، خاصة لدى المسوّقين وصناع المحتوى المستقلين، إذ تقلل من التكاليف والوقت اللازم للإنتاج.

كما أنها تمثل حلاً مناسبًا للمدربين والمعلمين الذين يرغبون في تحويل الأفكار النظرية إلى محتوى مرئي دون الاستعانة ببرامج تحرير تقليدية.

ويرى بعض المتخصصين أن هذه الخطوة قد تكون بداية مرحلة جديدة، ينتقل فيها الذكاء الاصطناعي من كونه أداة مساعدة إلى شريك فعلي في عملية الإبداع.

مستقبل التقنية

حتى الآن، لا تزال الشركة تختبر بعض المزايا المتقدمة المتعلقة بتحريك الشخصيات الافتراضية وتعديل الأصوات داخل الفيديو مباشرة، وهي تقنيات من المتوقع أن تُدمج في التحديثات المقبلة.

ويبدو أن المنافسة في هذا المجال أصبحت أكثر حدة مع دخول شركات أخرى تقدم أدوات مشابهة، لكن Runway ما زالت تحافظ على موقعها بين أبرز المنصات في هذا النوع من الابتكار.

و في الختام

يمكن القول إن Runway Gen-2 ليست مجرد أداة إضافية في عالم الذكاء الاصطناعي، بل خطوة جديدة نحو تسهيل الإنتاج الإبداعي، وجعل صناعة الفيديو في متناول الجميع.

وإذا استمرت الشركة في تطويرها بهذا الإيقاع، فقد نرى قريبًا تحولًا كبيرًا في طريقة تصميم المحتوى الرقمي على الإنترنت.

🔗 لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة موقع Runway Gen-2 الرسمي:https://runwayml.com.