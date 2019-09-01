كود تجديد باقة فودافون الشهرية للمكالمات والإنترنت وترحيل الفليكسات المتبقية

يبحث الآلاف من المصريين يومياً عن تجديد باقة فودافون فى محرك البحث “جوجل”، فهي أحد أكثر الخدمات المستخدمة بصورة يومية، وتُعد شركة فودافون من أكبر شركات الإتصالات في جمهورية مصر العربية، فالشركة تقدم خدماتها لعدد كبير من المصريين يصل إلى 25 مليون مواطن مصرى، وهذا العدد الكبير يعكس الثقة الكبيرة التى أعطاها المصريون لهذه الشركة خاصة وأن لدى الشركة خدمة عملاء متميزة قد ساعدت فى بناء جسور الثقة بين الشركة والمواطنين، وفى ظل اهتمامنا فى “نجوم مصرية” لكل خدمات شركة فودافون نقدم لكم اليوم كود تجديد باقة فودافون الشهرية للمكالمات والإنترنت، فإلى نص المقال.

تجديد باقة فودافون

الكثير منا لا يتذكر أكواد الإشتراك والتجديد في باقات فودافون سواء للمكالمات أو للإنترنت، ولذلك وفرنا عليكم البحث الطويل والوقت والجهد وجمعنا لكم جميع أكواد تجديد باقة فودافون فليكس عبر الجدول التالي:

فليكس20 فليكس30 فليكس 50 فليكس 70 فليكس 90 عدد الفليكسات الأساسية 550 1100 2200 3300 4400 عدد الفليكسات الإضافية للخطوط الجديدة – 1100 2200 3300 4400 عدد الفليكسات الكلى 550 2200 4400 6600 8800 الدقيقة لڤودافون و الرسالة و الميجابايت 1 فليكس الدقيقة للشبكات الأخرى أو خط ارضى 5 فليكس

كود تجديد باقة فودافون

تُعد باقة فودافون فليكس من أشهر الباقات التى قدمتها شركة فودافون لعملائها والتى لاقت نجاح كبير، فالباقة تمنحك استخدام للفليكسات فى المكالمات والإنترنت والشبكات الأخرى كما تحب بدون قيود بالإضافة إلى استخدام الواتساب بشكل مجانى طول مدة الباقة، ونوضح لكم كيفية تجديد باقات فودافون بالأكواد بجميع أنواعها من خلال النقاط التالية:

لتجديد باقة فودافون فليكس 20 أدخل الكود #020*.

لتجديد باقة فودافون فليكس 30 أدخل الكود #030*.

لتجديد باقة فودافون فليكس 50 أدخل الكود #050*.

لتجديد باقة فودافون فليكس 70 أدخل الكود #070*.

لتجديد باقة فودافون فليكس 90 أدخل الكود #090*.

لترحيل المتبقى من الفليكسات أدخل الكود #130*880.

ولباقات فليكس السوبر أدخل الكود #013*880.

وإذا رغبت فى تجديد باقة فودافون فليكس قبل ميعادها فقط أدخل الكود #225*.

تجديد باقة نت فودافون

نوضح لكم أكواد تجديد باقة نت فودافون كالتالي:

باقة 7.5 جنية، حجم الباقة 200 ميجا، كود الاشتراك #2007*

باقة 15 جنية، حجم الباقة 500 ميجا، كود الاشتراك #2015*

باقة 30 جنية، حجم الباقة 1500 ميجا، كود الاشتراك #2030*

باقة 45 جنية، حجم الباقة 2500 ميجا، كود الاشتراك #2045*

باقة 60 جنية، حجم الباقة 3500 ميجا، كود الاشتراك #2060*

باقة 75 جنية، حجم الباقة 5000 ميجا، كود الاشتراك #2075*

باقة 100 جنية، حجم الباقة 8000 ميجا، كود الاشتراك #2100*

باقة 150 جنية، حجم الباقة 12000 ميجا، كود الاشتراك #2150*

باقة 250 جنية، حجم الباقة 20000 ميجا، كود الاشتراك #2250*

باقة 400 جنية، حجم الباقة 40000 ميجا، كود الاشتراك #2400*

وهناك عدد من باقات السوشيال ميديا من فودافون الفيس بوك، تويتر، انستجرام، واتس أب، سناب شات بسعر مخفض باقة 1 جنية، حجم الباقة 25 ميجا، صالحة لمدة 24 ساعة فقط، ، كود الاشتراك في الباقة اليومية #21*2000*

باقة 3.5 جنية، حجم الباقة 100 ميجا، صالحة لمدة أسبوع فقط، كود الاشتراك #27*2000*، باقة أسبوعية.

باقة 5 جنية، حجم الباقة 500 ميجا، باقة أضافية ومتجددة، كود الاشتراك لخدمة الباقة المتجددة #230*2000*، كود الاشتراك لخدمة الباقة الإضافية #2300*2000*، باقة شهرية

خدمات فودافون على الإنترنت

كانت فودافون أول شركة اتصالات تقدم خدماتها بشكل إلكتروني بسيط لجميع عملائها، فالآن يستطيع عملائها من استخدام الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة فودافون ليتمكنوا بشكل بسيط من شحن رصيدهم أو دفع فواتيرهم الشهرية وإدارة جميع خدماته.

بذلت شركة فودافون جهد كبير لكي تظل على القمة، فهي منذ سنوات طويلة تُعد أكبر شركة اتصالات فى مصر، حيث يفوق عدد عملائها 25 مليون مصري، وهذا يرجع إلى ثقة المصريين فى الشركة وخدماتها التى يجدونها مختلفة ومميزة عن أي شركة أخرى، وتسعى دائماً فودافون لإرضاء العميل بكل ما تملك من إمكانيات

نتمنى أن نكون قدمنا مقال مُفصل، ونحن فى انتظار تعليقاتكم للإجابة على أى استفسار أو سؤال