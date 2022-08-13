مقارنة مواصفات Redmi K50 Ultra & Redmi K50 Pro والأسعار

طرحت شركة شاومي، العملاق الصيني للتكنولوجيا، الجهاز الرائد لعام 2022، Xiaomi 12S Ultra، بميزات فائقة الجودة بسعر حوالي 890 دولارًا أمريكيًا، ولكن لا يرغب الجميع في إنفاق نحو 900 دولار على هاتف ذكي، وبالنسبة للذين يرغبون في الحصول على جهاز من علامة تجارية مستقلة لشركة شاومي فإن طرازها الجديد Redmi K50 Ultra يقدم مواصفات رائدة بسعر متوسط يبدأ من 445 دولار، وباعتبار أن هناك طراز جديد في سلسلة K50، فلنلقِ نظرة سريعة نقاط الاختلاف بين مواصفات مواصفات Redmi K50 Ultra & Redmi K50 Pro.

مقارنة مواصفات Redmi K50 Ultra & Redmi K50 Pro

التصميم

على الرغم من إطلاق Redmi K50 Ultra بعد عدة أشهر من طراز K50 Pro، فإن التصميم الأساسي للجهازين يبقى كما هو، حيث يبلغ سمكهما حوالي 8.55 مم والوزن حوالي 201 جرام، ويتميز كلا الهاتفين بزوايا مستديرة مع منحنى رقيق في الخلف يتيح قبضة أفضل، وملمسهما مشابه أيضًا، وهو ناعم وغير لامع، حتى مستشعر بصمات الأصابع مثبت على جانب الطرازين.

ولكن الاختلاف بينهما من ناحية التصميم يتمثل في خيارات الألوان المتاحة، رغم أنها تغييرات طفيفة، فيأتي طراز Ultra بألوان الأسود والرمادي والأزرق الفاتح، وهناك إصدار خاص من AMG باللون الرمادي الداكن مع لمسات خضراء، بينما يأتي K50 Pro بألوان الأخضر والرمادي والأزرق، إلى جانب إصدار خاص أسود.

وهناك أيضًا اختلافات دقيقة أخرى بين الجهازين، وعلى سبيل المثال، يحتوي K50 Ultra الجديد على وحدة كاميرا أضيق، مع محاذاة مستشعرات الكاميرا عموديًا، بينما يحتوي طراز Pro على وحدة كاميرا دائرية تضم جميع أجهزة الاستشعار الثلاثة.

وعلى الرغم من أن تصميم الهاتفين متشابهين، إلا أن التغييرات الطفيفة تجعل Redmi K50 Ultra أكثر حداثة وتميزًا، مما يمنحه ميزة طفيفة من ناحية التصميم.

الشاشة

يحتوي الهاتفان على شاشات متطابقة تقريبًا، فهي عبارة عن شاشة بمقاس 6.67 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، ودعم Dolby Vision و + HDR10، ولكن يختلفان في قسم الشاشات لجهة الدقة، فهي في Redmi K50 Ultra تأتي 1.5K تبلغ 2712 × 1220 بدلاً من دقة 2k تبلغ ( 1440x 3200) في K50 Pro.

وبالطبع الانخفاض في الدقة في طراز Ultra عالي الجودة مثير للدهشة، ولكن يجب أن لا يكون هذا الاختلاف مهمًا من الناحية العملية.

المعالج والذاكرة وبرامج التشغيل

يتميز K50 Ultra بأسرع معالج من شركة Qualcomm في عام 2022، وهو Snapdragon 8+ Gen1 إذا ما قورن مع معالج MediaTek Dimensity 9000 الموجود داخل K50 Pro، لذلك يتمتع Ultra بميزة الأداء الأقوى.

بالنسبة لخيارات الذاكرة، فإن كلا الطرازين يصلان إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين، وبالنظر إلى أن هذين الطرازين من نفس سلسلة K، يعمل كلاهما بنظام التشغيل MIUI OS مستندًا إلى نظام Android 12.

الكاميرات

إعداد الكاميرا متطابق في كل من طرازي Redmi K50 Ultra & Redmi K50 Pro، فكلاهما يتميز بكاميرا أساسية عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل مزودة بميزة OIS، وكاميرا أخرى بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 119 درجة، وكاميرا ماكرو أساسية بدقة 2 ميجابكسل f / 2.4.

البطارية

كلا الهاتفين مزودان بتقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وكلاهما يدعم أنظمة الشحن السريع QC3 + / PD2.0 / PD3.0، ولكنهما لا يدعمان الشحن اللاسلكي.

في الجدول المرفق أدناه كامل مواصفات الهاتفين Redmi K50 Ultra & Redmi K50 Pro للمقارنة بينهما:

الميزات Xiaomi Redmi K50 Ultra Xiaomi Redmi K50 Pro الأبعاد والوزن 163.1 × 75.9 × 8.6 ملم.

202 جرام. 163.1 × 76.2 × 8.5 ملم.

201 جرام. الشاشة مقاس 6.67 بوصة.

دقة 2712 × 1220 بكسل (+ Quad HD).

نوع OLED مقاس 6.67 بوصة.

الدقة 1440 × 3200 بكسل (+ Quad HD).

نوع OLED المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

3.2 جيجا هرتز Mediatek Dimensity 9000

ثماني النواة 3.05 جيجاهرتز ذاكرة 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت.

8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت.

8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت. برنامج التشغيل Android 12 ،MIUI 13 Android 12 ،MIUI 13 الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.3 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.3 ،GPS الكاميرا ثلاثية خلفية 108 + 8 + 2 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 20 ميجابيكسل ثلاثية خلفية 108 + 8 + 2 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 20 ميجابيكسل البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 120 وات 5000 مللي أمبير، شحن سريع 120 وات ميزات إضافية 5G، بطاقتي SIM 5G، بطاقتي SIM

سعر Redmi K50 Ultra & Redmi K50 Pro

يبدأ هاتف Redmi K50 Ultra المُعلن عنه حديثًا بسعر (445 دولارًا أمريكيًا) في الصين.

وتبلغ تكلفة شراء Redmi K50 Pro عالميًا حوالي 500 دولار.

وبنتيجة هذه المقارنة إذا كنت تريد أفضل أداء وميزات، فمنطقي أن تختار طراز Ultra الجديد، ومن ناحية أخرى، يعتبر Redmi K50 Pro جيدًا إذا كان بالإمكان الحصول عليه بأقل من 500 دولار عالميًا، ذلك أنه يأتي مع مجموعة شرائح Dimensity 9000 الفعالة والقوية مع شاشة بدقة 2K وإعداد كاميرا مشابه.