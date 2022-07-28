شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro بقدرات تصوير رائعة وشحن خارقة

تعمل خلال هذه الفترة شركة شاومي الصينية عملاق تصنيع الهواتف الذكية، على هاتف شاومي Redmi K50 Pro المتميز، والذي يتيح للمستخدمين تجربة تصويرية رائعة، حيث تسعى الشركة على تطوير هواتفها بشكل فائق، وجعلت هواتف شاومي تتفوق على أسطورة الهواتف العالمية iPhone في بعض نتائج الاختبار، وزودت الشركة هاتفها المرتقب بكاميرا فائقة بدقة 200 ميجابيكسل لتقديم صورة متميزة للعملاء.

مواصفات هاتف شاومي Redmi K50 Pro

من جانبه أشار الموقع التقني “جي إس إم أرينا” أن هاتف شاومي المرتقب، سوف يُقدم تجربة تصوير ممتازة للمستخدمين، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، مما يُضيف الكثير في الحصول على صور رائعة، وذلك مع وجود كاميرتين في الخلف:

كاميرا بزاوية عريضة ultrawide دقة 8 ميجابكسل.

كاميرا ماكرو دقة 2 ميجابكسل.

بالإضافة إلى كاميرا أمامية من أجل التقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 20 ميجابيكسل.

الشاشة

يحتوي هاتف شاومي Redmi K50S Pro على شاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتأتي الشاشة من نوع AMOLED، وتدعم تقنية HDR10+.

المعالج والذاكرة

يحتوي هاتف شاومي المرتقب على معالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، وهو من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي مقترناً بذاكرة رائعة مع نظام تشغيل حديث:

واجهة المستخدم حديثة MIUI 13 نظام التشغيل Android 12 الرام ذاكرة الوصول العشوائي رام 8 و 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية يتوفر بسعتين من ذاكرة التخزين الداخلية 128 و 256 جيجابايت

مميزات الهاتف

يتميز هاتف شاومي القادم بعدد من المميزات الرائعة التي تجعل من الهاتف مميزاً للعديد من المستخدمين، ومن تلك المميزات التي يتميز بها الهاتف أيضاً:

وجود مكبرات صوت مزدوجة.

قارئ لبصمات الأصابع.

البطارية

يعمل هاتف شاومي Redmi K50 Pro ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، مما يجعل من الهاتف محط أنظار العديد من المستخدمين وعشاق شركة شاومي.

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