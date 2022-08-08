شاومي تنشر إعلاناً تشويقياً لهاتف Redmi K50 Extreme بمعالج قوي وميزات محسنة

تعتزم شركة شاومي الصينية خلال هذه المرحلة إطلاق نسخة جديدة محسنة من هاتفها الرائع Redmi K50، والذي حقق نسبة مبيعات خيالية خلال وقت قليل للغاية، حيث نجحت الشركة في بيع أكثر من 330 ألف وحدة خلال خمسة دقائق فقط وقت صدوره خلال شهر مارس الماضي.

مواصفات Redmi K50 Extreme

ونشرت شركة شاومي إعلاناً تشويقياً لهاتف Redmi K50 Extreme والذي سيكون النسخة المحسنة من هاتفها السابق، مع عدد من التغيرات الهامة والكبيرة على نسختها الماضية، مما سيؤثر بشكل كبير على زيادة سعر الهاتف خلال الفترة القادمة

المعالج

من أبرز التغيرات التي سوف يشهدها الهاتف الجديد معالج قوي من لإنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، وذلك بدلاً من معالجها السابق من انتاج شركة ميدياتيك من نوع Dimensity 8100 والذي صدر مع الهاتف السابق، وسوف يعمل هاتف شاومي الجديد من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، ثماين النواة مع سرعة رائعة تصل إلى 3.2 جيجاهرتز.

الذاكرة ونظام التشغيل

الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت. الرام ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجا بايت رام الشبكة يدعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G البطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط نظام التسغيل Android 12 واجهة المستخدم MIUI 13 للسوفت وير

الشاشة

يحتوي هاتف ريدمي الجديد على شاشة ممتازة بقياس 6.67 بوصة، وهى من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما أنها تدعم تقنية + HDR10.

الكاميرا

كاميرا خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل.

كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عريضة.

كاميرا بمستشعر 2 ميجابكسل.

كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل للصور السلفي ومكالمات الفيديو.

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