أحدث تسريب لمواصفات هاتف Redmi K50 للألعاب القادم.. يتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 القوي  

كشفت الشائعات الأخيرة أن العلامة التجارية الفرعية من شاومي، ريدمي، التي تستحوذ على الهاتف الذكي Redmi K50 القادم لفترة من الوقت الآن، أن الشركة ستطلق إصدار هاتف الألعاب K50 أولاً ، والذي سيركز على الألعاب الإلكترونية، وكشفت محطة الدردشة الرقمية تيبيستر الشهيرة الآن المزيد من التفاصيل حول إصدار الألعاب K50، حيث كشفت الشركة أن هذا الإصدار سيستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC القوي، وبالتالي لن يكون هاتفًا إقتصاديًا.

Redmi K50

مواصفات هاتف الألعاب Redmi K50

إلى جانب المعالج القوي، سيحتوي الجهاز أيضًا على محرك AAC 1016 ذو النطاق العريض للغاية X-axis ، وهو أقوى محرك اهتزاز في مجموعة الهواتف الأندرويد في الوقت الحالي، وإضافة إلى ذلك سيأتي الهاتف بحسب أحدث التسريبات بالمواصفات التالية: