أحدث تسريب لمواصفات هاتف Redmi K50 للألعاب القادم.. يتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 القوي
كشفت الشائعات الأخيرة أن العلامة التجارية الفرعية من شاومي، ريدمي، التي تستحوذ على الهاتف الذكي Redmi K50 القادم لفترة من الوقت الآن، أن الشركة ستطلق إصدار هاتف الألعاب K50 أولاً ، والذي سيركز على الألعاب الإلكترونية، وكشفت محطة الدردشة الرقمية تيبيستر الشهيرة الآن المزيد من التفاصيل حول إصدار الألعاب K50، حيث كشفت الشركة أن هذا الإصدار سيستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC القوي، وبالتالي لن يكون هاتفًا إقتصاديًا.
Redmi K50
مواصفات هاتف الألعاب Redmi K50
إلى جانب المعالج القوي، سيحتوي الجهاز أيضًا على محرك AAC 1016 ذو النطاق العريض للغاية X-axis ، وهو أقوى محرك اهتزاز في مجموعة الهواتف الأندرويد في الوقت الحالي، وإضافة إلى ذلك سيأتي الهاتف بحسب أحدث التسريبات بالمواصفات التالية:
- تم وصف الجهاز مسبقًا بأنه يتميز بخاصية زجاج Gorilla Glass Victus والتبريد السائل VC المزدوج، وهو نظام ممتاز لتبديد الحرارة، بهدف الحفاظ على درجات الحرارة منخفضة أثناء اللعب المكثف.
- ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي إصدار Redmi K50 على بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع 120 وات، ويمكن أن يكتمل شحن البطارية في 17 دقيقة فقط.
- بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الجهاز أيضًا مزودًا بمفاتيح تشغيل الكتف.
- وكانت التقارير السابقة ذكرت أن الجهاز سيأتي بأبعاد: 162 × 76.8 × 8.45 ملم، ويزن 210 جرامًا.
- يحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.67 بوصة، والتي تبدو وكأنها لوحة OLED منحنية ذات حافة، تدعم دقة +Full HD .
- وبالحديث عن التصوير الفوتوغرافي، سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل / 64 ميجابكسل (رئيسية) + 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.
- في الآونة الأخيرة، كشفت قائمة Geekbench 5 عن بعض المواصفات حول الطراز القياسي Redmi K50، بأنه ستتم إعادة استخدام شرائح Snapdragon 870 التي تميز Redmi K40 وستدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، فيما يمكن أن يوفر البديل الأغلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
- من المرجح أن يتم تشغيل الجهاز في أحدث إصدار من نظام التشغيلMIUI 13 استنادًا إلى Android 12 خارج الصندوق.