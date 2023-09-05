Redmi 12: هاتف ذكي بمواصفات رائعة وسعر مناسب

هاتف Redmi 12 من شركة شاومي هو واحد من أحدث الهواتف الذكية في السوق، ويتميز بمجموعة من المزايا التي تجعله خيارا مغريا للمستخدمين الباحثين عن جودة وتوفير، في هذا المقال، سنستعرض معكم أبرز مواصفات هذا الهاتف.

المواصفات

الشاشة IPS LCD قياس 6.5 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل ونسبة 20:9 المعالج MediaTek Helio G95 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.05 جيجاهرتز الذاكرة 4/6/8 جيجابايت رام و 64/128/256 جيجابايت ذاكرة داخلية الكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل وأمامية بدقة 16 ميجابكسل البطارية 5000 ميللي أمبير ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات نظام التشغيل Android 11 مع واجهة MIUI 12.5 السعر 8300 جنيه مصري

المميزات

هاتف Redmi 12 يقدم للمستخدم تجربة استخدام متكاملة تلبي احتياجاته في مختلف المجالات، من بين المميزات التي يوفرها هذا الهاتف:

الأداء العالي: يضمن المعالج MediaTek Helio G95 أن يكون الهاتف قادرا على تشغيل أحدث التطبيقات والألعاب بسلاسة ودون تأخير، كما أن ذاكرة الرام والذاكرة الداخلية توفر مساحة كافية لحفظ الملفات والبيانات.

الشحن السريع : تتيح بطارية الهاتف سعة 5000 ميللي أمبير ساعة استخدام طويل للهاتف دون الحاجة إلى شحنه كثيرا، وإذا احتجت إلى شحنه، فإن خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات تضمن لك شحن نصف البطارية في حوالي نصف ساعة.

: تتيح بطارية الهاتف سعة 5000 ميللي أمبير ساعة استخدام طويل للهاتف دون الحاجة إلى شحنه كثيرا، وإذا احتجت إلى شحنه، فإن خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات تضمن لك شحن نصف البطارية في حوالي نصف ساعة. التصوير المتميز: تمكنك كاميرا الهاتف من التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة في مختلف الظروف، كاميرا الخلفية تضم عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، كاميرا الأمامية تضم عدسة بدقة 16 ميجابكسل تدعم خاصية البورتريه والتجميل.

التصميم الأنيق: يتمتع هاتف Redmi 12 بتصميم جذاب وراقي يلفت الأنظار، الهاتف مصنوع من البلاستيك والزجاج، ويأتي بأربعة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والوردي، الهاتف يحتوي على حساس بصمة الإصبع في الجانب الأيمن، ومنفذ USB-C في الأسفل، ومنفذ سماعة رأس في الأعلى.

هاتف Redmi 12 هو هاتف ذكي يقدم للمستخدم مواصفات رائعة بسعر مناسب، الهاتف يتفوق في مجالات الأداء والشحن والتصوير والتصميم، وينافس بقوة مع باقي الهواتف في نفس الفئة، إذا كنت ترغب في اقتناء هاتف جديد، فلا تتردد في اختيار هاتف Redmi 12.