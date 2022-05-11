مواصفات و سعر ريدمي Redmi 10 Prime 2022 مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة شاومي منذ أيام عن هاتفها الجديد Redmi 10 Prime 2022، الذي يأتي لينافس بصورة قوية في الفئة الاقتصادية في بعض المواصفات التي تم تطويرها عن هاتف ريدمي 10 برايم السابق، حيث شهدت هذه السلسلة تطورات كبيرة منذ بداية صدورها إلى الآن حيث يأتي الهاتف بشاشة كبيرة تدعم معدل التحديث 90Hz مع بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 18 واط، وأيضاً بكاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل لأول مرة في هذه الفئة الاقتصادية، والآن سنتعرف على جميع المواصفات الكاملة لهاتف ريدمي 10 برايم 2022، وما هي مميزاته وعيوبه.