مواصفات و سعر ريدمي Redmi 10 Prime 2022 مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

أعلنت شركة شاومي منذ أيام عن هاتفها الجديد Redmi 10 Prime 2022، الذي يأتي لينافس بصورة قوية في الفئة الاقتصادية في بعض المواصفات التي تم تطويرها عن هاتف ريدمي 10 برايم السابق، حيث شهدت هذه السلسلة تطورات كبيرة منذ بداية صدورها إلى الآن حيث يأتي الهاتف بشاشة كبيرة تدعم معدل التحديث 90Hz مع بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 18 واط، وأيضاً بكاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل لأول مرة في هذه الفئة الاقتصادية، والآن سنتعرف على جميع المواصفات الكاملة لهاتف ريدمي 10 برايم 2022، وما هي مميزاته وعيوبه.

Redmi 10 Prime 2022
المحتويات
مواصفات Redmi 10 Prime 2022
سعر Redmi 10 Prime 2022
مميزات وعيوب Redmi 10 Prime 2022

مواصفات Redmi 10 Prime 2022

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • شاومي ريدمي – Xiaomi Redmi
تاريخ الإعلان • مايو 2022
توفر الهاتف • مايو 2022 
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
الطول • 162 مم
العرض • 75 مم
السُمك • 9 مم
الوزن • 192 جرام
شبكات الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G

Redmi 10 Prime 2022 Review

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخزين الداخلية • 64، 128 جيجا بايت
الرام • 4، 6 جيحا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • ميديا تيك هيليو G88
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 12 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Mali-G52 MC2
نظام التشغيل • نظام اندرويد 11
واجهة التشغيل • MIUI 12.5 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.5 بوصة
نوع الشاشة • IPS-LCD
دقة الوضوح • 1080 × 2400 بكسل FHD+
البيكسلات • 405 بكسل لكل بوصة
نسبة الشاشة • 83 % من حجم الهاتف
مميزات أخرى • 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز، طبقة حماية جورينج جوريلا جلاس 3

Redmi 10 Prime 2022 Screen

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • ريدمي 10 برايم 2022 يأتي بكاميرات رباعية :

• 50 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل

(التصوير الواسع)

• 2 ميجا بيكسل

(كاميرا الماكرو)

• 2 ميجا بيكسل

(كاميرا العمق)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
الكاميرا الأمامية • 8 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Redmi 10 Prime 2022 Camera

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 6000 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • 18 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن العكسي • تدعم بقوة 9 واط
منفذ الشحن • Type C 2.0 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب، انفراريد بورت
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • يدعم
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأبيض، الأزرق، الرمادي

Redmi 10 Prime 2022 Colors

سعر Redmi 10 Prime 2022

• السعر بالخارج يبدأ من 168 دولار، أي حوالي 3100 جنيه مصري.

مواصفات و سعر ريدمي Redmi 10 Prime 2022 مميزاته وعيوبه 1 11/5/2022 - 1:39 م

مميزات وعيوب Redmi 10 Prime 2022

أولاً المميزات :-

• الشاشة تأتي بحجم كبير، وتدعم طبقة حماية جورينج جوريلا جلاس الجيل الثالث ومعدل التحديث 90 HZ.

• الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيد جيداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات بجودة عالية.

• البطارية تأتي بسعة كبيرة جداً وتدعم الشحن السريع والشحن العكسي.

ثانياً العيوب :-

• دقة الكاميرا الأمامية تعتبر ضعيفة.

• لا يدعم خاصية NFC.

• لا يدعم شبكات 5G.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


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