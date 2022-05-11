مواصفات و سعر ريدمي Redmi 10 Prime 2022 مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة شاومي منذ أيام عن هاتفها الجديد Redmi 10 Prime 2022، الذي يأتي لينافس بصورة قوية في الفئة الاقتصادية في بعض المواصفات التي تم تطويرها عن هاتف ريدمي 10 برايم السابق، حيث شهدت هذه السلسلة تطورات كبيرة منذ بداية صدورها إلى الآن حيث يأتي الهاتف بشاشة كبيرة تدعم معدل التحديث 90Hz مع بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 18 واط، وأيضاً بكاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل لأول مرة في هذه الفئة الاقتصادية، والآن سنتعرف على جميع المواصفات الكاملة لهاتف ريدمي 10 برايم 2022، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Redmi 10 Prime 2022
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• شاومي ريدمي – Xiaomi Redmi
|تاريخ الإعلان
|• مايو 2022
|توفر الهاتف
|• مايو 2022
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 162 مم
|العرض
|• 75 مم
|السُمك
|• 9 مم
|الوزن
|• 192 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 64، 128 جيجا بايت
|الرام
|• 4، 6 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك هيليو G88
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 12 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G52 MC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• MIUI 12.5
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.5 بوصة
|نوع الشاشة
|• IPS-LCD
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بكسل FHD+
|البيكسلات
|• 405 بكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 83 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز، طبقة حماية جورينج جوريلا جلاس 3
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• ريدمي 10 برايم 2022 يأتي بكاميرات رباعية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا الماكرو)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 6000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 18 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن العكسي
|• تدعم بقوة 9 واط
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب، انفراريد بورت
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأبيض، الأزرق، الرمادي
سعر Redmi 10 Prime 2022
• السعر بالخارج يبدأ من 168 دولار، أي حوالي 3100 جنيه مصري.
مميزات وعيوب Redmi 10 Prime 2022
أولاً المميزات :-
• الشاشة تأتي بحجم كبير، وتدعم طبقة حماية جورينج جوريلا جلاس الجيل الثالث ومعدل التحديث 90 HZ.
• الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيد جيداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات بجودة عالية.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة جداً وتدعم الشحن السريع والشحن العكسي.
ثانياً العيوب :-
• دقة الكاميرا الأمامية تعتبر ضعيفة.
• لا يدعم خاصية NFC.
• لا يدعم شبكات 5G.