شرح وتحميل تطبيق WeDraw للأندرويد والآيفون لتعليم رسم الأنمي بشكل مبسط

يعج عالم الرسامين بعشاق الأنمي والمانجا اليابانية ويشعر البعض بالمتعة عند مشاهدة تلك الرسوم المتحركة في الأفلام والمسلسلات ويفضل البعض الغوص في عالمها كقصص مصورة “مانجا” أو كوميكس، تظهر المانجا كقصص مصورة بجميع اللغات تقريباً حيث تتم ترجمتها من اللغة الأصلية وهي غالباً اليابانية للغات الأخرى ومن بينها العربية وتحظى برواج كبير بين الشباب والأطفال، إذا كنت من محبي الأنمي والمانجا فيمكنك البدء في انشاء عالمك الخاص باستخدامها وليس عليك القلق بشأن عدم اجادتك للرسم فالتطبيق الذي سنتحدث عنه هنا سيعلمك كيفية الرسم خطوة بخطوة حتى تصل لمرحلة الإجادة التامة.

يعلمك تطبيق WeDraw “نحن نرسم” أساسيات الرسم بشكل عام وأساسيات رسم الشخصيات الكرتونية بشكل خاص، سيبدأ التطبيق في تدريبك على الرسم ابتداءاً من الأساسيات حتى تصل للمرحلة التي يمكنك فيها رسم وتكوين عالمك الخاص من رسومات الأنمي الشهيرة، للبدء في ممارسة هوايتك في الرسم خطوة بخطوة عليك تحميل التطبيق من هنا إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، يتوفر تطبيق WeDraw – How to Draw Anime على هواتف أندرويد فقط ولا يتوفر للآيفون بشكل محدد ولكن لحسن الحظ تتوافر تطبيقات أخرى مشابهة له مثل هذا التطبيق والذي يعلمك كيفية رسم الأنمي بشكل حصري.

يعلمك التطبيق في البداية كيفية رسم الأشياء البسيطة كالحيوانات والسيارات كما يظهر في هذه الصورة، إذا واظبت على ممارسة التمارين بشكل يومي ستتمكن من رسم الشخصيات الشهيرة مثل “سوبر ماريو” و”غوكو” من أنمي دراغون بول بشكل تلقائي من دون الحاجة للتمرن على ذلك بشكل مبسط، إذا كنت تريد رسم شخصية سوبر ماريو على سبيل المثال فلن تحتاج للمهارات اللازمة لذلك وسيكون الأمر بالنسبة اليك أشبه بتركيب المكعبات البلاستيكية لتكوين بيت صغير، في الصورة أدناه تظهر لك الخطوات المبسطة لرسم شخصية سوبر ماريو الشهيرة.

يحظى تطبيق WeDraw – How to Draw Anime بالعديد من التقييمات الإيجابية التي تركها مستخدمون جربوا التطبيق، تجدر الإشارة الى أن التطبيق جرى تحميله أكثر من 5 ملايين مرة ويحظى بتقييم جيد من المستخدمين بواقع 4.5 نجوم من أصل 5 بناءاً على 25 ألف عملية مراجعة بالنسبة لتطبيق الأندرويد و4.6 نجوم لنسخة الآيباد “تتوفر للآيباد والآيفون والماك” وتم تقييمها بناءاً على 4.2 ألف عملية مراجعة.

متطلبات تشغيل التطبيق بالنسبة لأجهزة IOS:

يتطلب تحميل التطبيق على أجهزة آيفون اصدار iOS 10.0 أو أحدثي بينما تحتاج لإصدار iPadOS 10.0 أو أحدث لتتمكن من تشغيل التطبيق على جهاز آيباد، إذا كنت تستخدم جهاز ماك فستحتاج لجهاز macOS 11.0 أو أحدث مع شريحة Apple M1.

مميزات نسخة الأندرويد:

تعمل على جميع نسخ الهواتف التي تعمل بالأندرويد.

مجانية.

سهلة الاستخدام.

تقييمها مرتفع.

عيوب نسخة الأندرويد:

بعض الشخصيات ناقصة.

لا يتوفر التطبيق بالانجليزية.

توجد بعض الأعطال التقنية في التطبيق.

مميزات نسخة الـ IOS “البديلة”:

مجانية.

تقييمها مرتفع.

تعمل على كل أنواع الأجهزة التي تعمل بنظام الـ IOS بما في ذلك الآيفون والآيباد والماك.

عيوب نسخة الـ IOS: