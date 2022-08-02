شرح وتحميل تطبيق PicsArt لتحرير الصور وتصميم الفيديوهات القصيرة باحترافية

هناك الكثير من الأشخاص المتخصصين في الجرافيك لتحرير الصور والتعديل عليها لتبدو أكثر جمالاً وتألقاً، ولكن في زمننا الحالي أصبح بإمكاننا الاعتماد على أنفسنا لفعل ذلك ولا نحتاج لبذل الكثير من الجهد للحصول على صورة خاصة بنا تكون رائعة وجميلة للغاية، ويرجع السبب وراء ذلك توفر الكثير من تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدنا في تحرير الصور والتعديل عليها وحتى تصميم الفيديوهات بشكل احترافي، وخلال الفترة الأخيرة شهد متجر جوجل بلاي زحاماً كثيفاً من قبل التطبيقات المتخصصة في مجال تحرير الصور والتعديل عليها، ولكن دائماً ما يبقى تطبيق PicsArt هو المفضل لدى الجميع في جميع أنحاء العالم.

تطبيق PicsArt الخاص بتحرير الصور والتعديل عليها لتبدو أكثر جمالاً وتألقاً وكذلك تصميم الفيديوهات بشكل احترافي، أصبح هذا التطبيق المفضل لدى الكثير من المستخدمين في جميع دول العالم خاصة محبي وعشاق الصور وتصميم مقاطع الفيديو القصيرة مثل تلك الفيديوهات التي نجدها في تطبيق تيك توك الشهير، ويعتبر تطبيق PicsArt من أفضل وأشهر التطبيقات المتخصصة في تحرير الصور وتركيب مقاطع الفيديو القصيرة والطويلة، وهو الأنسب بالنسبة للمبتدئين ولا يحتاج لخبرة أو أشي من هذا القبيل، كما أن هذا التطبيق مزيج مثالي بين تطبيق بسيط وسهل لتحرير الصور وتطبيق احترافي كبير يوفر الكثير من الإمكانيات الاحترافي المجانية، ومن خلال استخدامك لتطبيق PicsArt لتحرير صورك الخاصة لن تندم بالطبع بل ستحصل على صور رائعة وجميلة للغاية بحيث يمكنك مشاركتها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيسبوك أو انستغرام أو تويتر، أو حتى مشاركة الفيديوهات التي قمت بتصميمها على تيك توك، والأهم من ذلك أن التطبيق يقدم لك إمكانية مشاركة الصور والفيديوهات التي قمت بتصميمها بالاحجام التي تناسب كل منصة على حدى، فعلى سبيل المثال نجد أن تويتر له أحجام وأبعاد صور معينة يشترطها على المستخدمين، كما هو الحال مع انستجرام وكل تطبيق آخر.

يحتوي تطبيق PicsArt على الكثير من الأدوات الرائعة والمفيدة في تحرير الصور، ويضم مجموعة كبيرة من الفلاتر والتأثيرات الرائعة، ويحتوي التطبيق على الكثير من المميزات الهائلة التي تخص تعديل الصور بكل سهولة، حتى الأشخاص المبتدئين يمكنهم إضافة لمسات مذهلة في الصور الخاصة بهم، لذلك إذا كنت تبحث عن برنامج أو تطبيق على متجر جوجل بلاي أو آب ستور لتحرير الصور وتصميم الفيديوهات الرائعة، فإن بيكس آرت هو الحل الأمثل والأفضل لك، وهناك الكثير من المميزات التي يحتوي عليها التطبيق ويقدمها للمستخدمين ولكم نعرفها بعد.

مميزات تطبيق PicsArt

تطبيق بيكس آرت يأتي بنسختين مجانية تتوفر بها الكثير من خيارات للتعديل على الصور والكثير من الأدوات الرائعة لتحرير الصور وتصميم الفيديوهات، وأخرى مدفوعة يمكنك الاشتراك فيها بكل بساطة للتمتع بخيارات وأدوات مذهلة كثيرة لتحرير الصور بجودة عالية وتصميم الفيديوهات بشكل احترافي أكثر.

تطبيق PicsArt متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام الأندرويد، وعلى متجر آب ستور لمستخدمي نظام الـ ios.

يحتوي التطبيق على الكثير من المميزات والخصائص الكثير من أدوات تحرير الصور والتعديل عليها وتصميم الفيديوهات، وهذا ما جعل له شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم لدرجة أن عمليات التحميل تجاوزت الـ 500 مليون عملية تحميل لهذا التطبيق في جميع دول العالم.

يتيح التطبيق لمستخدميه عدد كبير من الفلاتر التي يمكن استخدامها على الصور، مع إمكانية الرسم على الصور وإضافة الكثير من الملصقات لتحصل على صور رائعة وجميلة.

يحتوي التطبيق على واجهة بسيطة وسهلة جعلته التطبيق الأفضل لتحرير الصور باحترافية وتصميم الفيديوهات بشكل سهل وبسيط.

هناك الكثير من أدوات تحرير الصور داخل التطبيق من ضمنها تغيير حجم الصور وقص الصور نفسها وحتى إدخال صور إضافية على نفس الصورة، بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من الخطوط التي يمكن للمستخدمين بكل بساطة إضافتها على الصور بأحجام وأشكال وألوان مختلفة.

إمكانية عمل كولاج من الصور، ويمكنك من خلال هذا الخيار دمج الكثير من الصور في صورة واحدة.

يحتوي التطبيق على أدوات تحسين الوجه مثل تحسين العينين عبر وضع بعض العدسات، أو حتى توسيع العينين وهناك الأنف والفم والكثير من الأدوات التي تخص تجميل الوجه.