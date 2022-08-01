كيف تعرف نسبة جمال وجهك ومدى جاذبيته بكل سهولة عبر تطبيق Golden Ratio Face

هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون دائماً عن مدى جاذبية وجوههم ومقدار جمالهم لدرجة أن البعض يقوم بتحميل الكثير من التطبيقات المتخصصة في مجال تجميل الوجه ووضع المكياج أو حتى التعديل على الصور لكي تبدو بمظهر رائع وجميل، ولحسن الحظ أنه ليس هناك حاجة لتلك التطبيقات الكثيرة المتخصصة في مجال تجميل الوجه، حيث يمكنك من خلال تطبيق Golden Ratio Face قياس درجة جمال وجهك ومعرفة مدى جاذبيته وحساب جمال أي شخص تقوم بإدخال صورته على التطبيق سواء الأصدقاء أو أفراد العائلة.

تطبيق Golden Ratio Face يعتبر من أفضل التطبيقات الذكية التي تقوم بقياس نسبة جمال وجه المستخدم ومدى جاذبيته، وحاز هذا التطبيق على اهتمام المستخدمين في جميع أنحاء العالم بسبب ما يقدمه من خدمات مفيدة للمستخدمين، حيث يعتمد تطبيق Golden Ratio Face على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمله لقياس نسبة جمال وجه المستخدم الحقيقية، ولا يقتصر التطبيق على قياس نسبة الجمال فقط بل يقوم بعمل العديد من التحاليل الأخرى الخاصة بالوجه، فعلى سبيل المثال يقوم التطبيق بمعرفة نسبة الجمال الذهبية لوجه المستخدم، وهذه النسبة يتم القياس بها في الزمن القديم لمعرفة نسبة جمال الوجه، وكما ذكرنا من قبل يعمل تطبيق Golden Ratio Face عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام خوارزميات للقيام بعملية تحليل نسبة جمال الوجه، ومطابقتها على الفور مع المعلومات التي يحتوي عليها التطبيق للوصول إلى نتيجة التحليل النهائية.

تطبيق Golden Ratio Face لا يقتصر عمله على قياس نسبة جمال وجوه المستخدمين ومعرفة مدى جاذبيتهم فقط، بل يقوم بعمل تحليل لشخصية المستخدم أيضا، حيث أن هناك الكثير من التحاليل التي يقوم بها التطبيق وتساعد المستخدمين بشكل كبير، ويحتوي Golden Ratio Face على الكثير من المميزات التي تجعله الأفضل بين كل تلك التطبيقات المتواجدة سواء على جوجل بلاي أو آب ستور.

مميزات تطبيق Golden Ratio Face

يعتبر التطبيق مجاني تماماً ومتوفر على جوجل بلاي لمستخدمي نظام الأندرويد، وعلى آب ستور لمستخدمي نظام الـ ios.

يحتوي التطبيق على واجهة استخدام بسيطة ويمكن لجميع الناس استخدامها بكل بساطة وسهولة.

يأتي تطبيق Golden Ratio Face بنسختين الأولى مجانية وتحتوي على العديد من الخيارات المتعلقة بقياس جمال الوجه، والثانية مدفوعة والتي يمكنك من خلالها التمتع بمميزات وخصائص لا تحصى.

يتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية مشاركة الصور التي قاموا بفحصها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيسبوك أو انستجرام أو حتى واتساب فهناك زر مخصص له.

تطبيق Golden Ratio Face متوافق مع جميع أنواع الهواتف المحمولة وكذلك الأجهزة اللوحية.

يقدم التطبيق بعض التحاليل الأخرى إضافة إلى تحليل الوجه ومعرفة مدى جاذبيته.

يعتمد التطبيق في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لذلك نجد أن النتائج التي يمنحها للمستخدمين تكون حقيقية في معظم الأحيان.

عيوب التطبيق

يتضمن إعلانات وهذا الأمر مزعج بالنسبة للكثير من المستخدمين.

كيفية استخدام التطبيق

قم بتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور على هاتفك ثم قم بتشغيله.

بمجرد فتح التطبيق سيعرض لك واجهة الاستخدام على الفور، حتى تتمكن من فحص الصورة الخاصة بك.

قم بالتقاط صورة خاصة بك، أو يمكنك تحديد صورة من المعرض في هاتفك لبدء التحاليل ومعرفة نسبة جمال وجهك ومدى جاذبيته.