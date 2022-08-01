كيف تقوم بتصميم شخصية الكرتون الخاصة بك على تطبيق Dollify واستخدامها في أماكن مختلفة.. شرح بالتفصيل

أصبح هناك اهتمام كبير بمجال الرسومات وتصميم الشخصيات الكرتونية أو بما يعرفها الكثير من الأشخاص بشخصيات الأنمي، وبالفعل تم طرح الكثير من تطبيقات الهواتف المحمولة التي تقوم بتحويل خصيات المستخدمين إلى شخصيات كرتونية أو شخصيات أنمي، ولكن كما هو الحال دائماً ما يكون هناك التطبيق الأفضل الذي يفيد المستخدمين بشكل كبير وتطبيق اليوم هو Dollify .

يُعد تطبيق Dollify من أهم وأفضل التطبيقات المتخصصة في مجال تحويل شخصيات المستخدمين إلى شخصيات كرتونية أو أنمي، وتم تطوير وطرح التطبيق خلال الفترة القليلة الأخيرة وتزامناً مع اهتمام المستخدمين بتحويل صورهم على إلى شخصيات كرتونية وشخصيات أنمي شهيرة، حيث شهدت فترة من الفترات اهتمام كبير من قبل المستخدمين بتحويل الصور الخاصة بهم إلى رسومات كرتونية أو حتى وضعها تلك الصور التي أصبحت كرتونية في إطار لوحي ما، أو تحويل شخصية المستخدم نفسها إلى شخصية كرتونية شهيرة من مسلسلات الأنمي الشهيرة، ولكن كل تلك الخيارات التي كان يبحث عنها المستخدمين لم تكن في إحدى تطبيقات الهواتف المحمولة بل كانت مجرد فلاتر وتأثيرات نجدها في برامج التواصل الاجتماعي، وخاصة سناب شات الذي كان يضم العديد من الفلاتر من هذا النوع، ولكن تم تطوير وابتكار تطبيق Dollify وطرحه للمستخدمين على متجر جوجل بلاي وآب ستور لتخليصهم من معاناة البحث عن الفلاتر والتأثيرات لتحويل الصور إلى شخصيات كرتونية بشكل احترافي.

اكتسب تطبيق Dollify شهرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن التطبيق تم تطويره حديثاً، ولكن يرجع السبب وراء ذلك إلى أن التطبيق يهتم بشكل خاص بتحويل الصور الخاصة بالمستخدمين إلى شخصيات كرتونية بشكل احترافي، واحتوائه على الكثير من المميزات أيضا والأهم من ذلك أن التطبيق مجاني ولا يحتاج من المستخدمين دفع أي رسوم أو مصاريف للتمتع بخدماته، ومع العلم فقط أن هناك أكثر من 10 مليون عملية تحميل لتطبيق Dollify في جميع دول العالم، مما يؤكد لك أن هذا التطبيق هو الأفضل ليساعدك في تحويل الصور الخاصة بك إلى شخصيات كرتونية.

مميزات تطبيق Dollify

يحتوي التطبيق على الكثير من المميزات التي تجعل من الأفضل مقارنة بكل تلك التطبيقات المتخصصة في هذا المجال من أهمها.

يحتوي التطبيق على الكثير من المميزات وجميعها مجانية.

يتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية الاختيار من بين الكثير من الشخصيات الكرتونية التي تناسب ذوقك أو حتى شخصيتك الحقيقية.

تطبيق Dollify متوافق مع جميع الهواتف المحمولة وكذلك أجهزة سطح المكتب، ومتوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام الاندرويد وعلى متجر آب ستور لمستخدمي نظام الـ IOS.

يمكنك التحكم في الشخصية الكرتونية التي تقوم بعملها على التطبيق مثل نوع الملابس ونوعية الشعر والمكياج وحتى لون البشرة، والكثير من الخيارات المتعددة.

يمكنك تصميم الشخصية الكرتونية بحسب ذوقك وبحسب الشكل الذي يناسبك، كما يمكنك تسميتها أسماء مختلفة.

تطبيق Dollify يضم واجهة استخدام سهلة للغاية وبسيطة ويمكن للجميع استخدامه بكل سهولة.

عيوب التطبيق