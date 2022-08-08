سعر ومواصفات ساعة Realme Watch 3 بمميزات رائعة وسعر مناسب

قامت شركة ريلمي الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية، بتوسيع نطاق أجهزتها الذكية بعيداً عن إنتاج الهواتف، حيث كشف الشركة عن ساعتها الذكية Realme Watch 3، وهى من الأجهزة القابلة للإرتداء، وتحمل تلك الساعة الذكية الجديدة العديد من الوظائف الرائعة، وحرصت الشركة على طرحها بسعر تنافسي.

ساعة Realme Watch 3

من جانبه أوضح موقع “businessinsider” أن شركة ريلمي، قد كشفت عن مواصفات وأسعار ساعتها الحديثة في الأسواق العالمية، حيث حرصت الشركة على طرح العديد من المواصفات الرائدة مع السعر الرائع لتلك الساعة، من أجل تحقيق نسبة مبيعات كبيرة.

الشاشة

وتتميز ساعة Realme Watch 3 بشاشة رائعة يبلغ قياسها 1.8 بوصة، وهى من نوع TFT LCD بدقة 240 × 268 بكسل، وتدعم تلك الشاشة أكثر من 100 وضع لأوجه الساعة، كما أنها تتميز بإطار من الألومنيوم وأحزمة من السيليكون.

مميزات الساعة

تدعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، والتي يمكن للمستخدم من خلالها إجراء مكالمات بلوتوث عبر الساعة، واستخدام مكبر الصوت والميكروفون.

مكبر صوت Smart PA، والذي يستخدم شريحة Bluetooth 5.3 ثنائية الوضع.

خوارزميات تقليل الضوضاء الداخلية القائمة على AI.

تدعم أكثر من مائة وضع رياضي.

المميزات الصحية

ومن الناحية الصحية تسجل الساعة بيانات معدل ضربات القلب، كما يمكنها مراقبة الأكسجين في الدم SpO2 على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، كما أنه يمكن تتبع ساعات النوم والتوتر.

ضد الماء والغبار

وتأتي ساعة Realme Watch 3 مقاومة للماء والغبار وفقاً لمعيار IP68، وذلك على الرغم من أن الشركة حذرت المستخدمين من استخدام تلك الساعة في السباحة، وتبلغ أبعاد تلك الساعة × 37 × 11.5 ملميتر، وتزن تلك الساعة حوالي 40 جراماً بدون الحزام.

البطارية

تحتوي الساعة على بطارية رائعة بسعة 340 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر للمستخدم وقت تشغيل لمدة سبعة أيام كتشغيل عادي أو المعتاد لدى العديد من المستخدمين.

سعر ساعة Realme Watch 3

تتوفر ساعة Realme Watch 3 الرائعة بألوان الرمادي والأسود، وذلك مقابل سعر 44 دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 840 جنيه مصري لا غير.

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