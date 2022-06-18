شركة ريلمي تكشف النقاب عن الساعة Realme TechLife Watch R100 الذكية مع ميزة الاتصال عبر بلوتوث والمزيد

أعلنت شركة ريلمي الصينية الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية عن الساعة الذكية Realme TechLife Watch R100 القادمة والتي من المقرر إطلاقها في 23 يونيو، ويتميز الجهاز القابل للارتداء بشاشة TFT LCD ملونة كبيرة مقاس 1.32 بوصة، وتأتي مع ميزة الاتصال عبر Bluetooth، وتدّعي ريلمي أن عمر بطارية الساعة الذكية يصل إلى سبعة أيام، وكانت أطلقت الشركة الصينية في وقت سابق من هذا العام الساعتين الذكيتين Realme TechLife Watch S100 و Realme TechLife Watch SZ100 وستتوفر الساعة الذكية الجديدة بخيارين من الألوان.

Realme TechLife Watch R100

مواصفات الساعة الذكية القادمة من ريلمي

أعلنت شركة Realme عن إطلاق Realme TechLife Watch R100 عبر تويتر، ومن المقرر إطلاق الجهاز القابل للارتداء في 23 يونيو، وستتميز الساعة الذكية من Realme بالمواصفات التالية:

سيأتي تصميم الساعة الذكية بقرص دائري الشكل محاط بإطار من الألومنيوم، وغطاء خلفي غير لامع.

ستحتوي ساعة R100 على شاشة ملونة TFT LCD كبيرة مقاس 1.32 بوصة، بدقة 360 × 360 بكسل.

سيكون الجهاز القابل للارتداء متاحًا في خيارين من الألوان على ما يبدو ، وهما الأسود والقشدي، حيث لم يتم الكشف عن الأسماء الرسمية للألوان بعد.

ستأتي ساعة Watch R100 مع ميزة الاتصال عبر Bluetooth.

سيحتوي الجهاز القابل للارتداء على بطارية بسعة 380 مللي أمبير في الساعة، وتزعم الشركة أن عمر البطارية يصل إلى سبعة أيام.

ويذكر أن ريلمي أطلقت مؤخرًا الساعة الذكية Realme TechLife Watch SZ100، وجاءت بخيارات الألوان أزرق وفضي، وتتميز بشاشة ملونة عالية الدقة مقاس 1.69 بوصة، و تم تجهيزها بأجهزة استشعار لقياس درجة حرارة الجلد، وتوفير عمر بطارية يصل إلى 12 يومًا بشحنة واحدة.

كما أطلقت الشركة في مارس أيضًا الساعة الذكية TechLife Watch S100 وجاءت باللونين الأسود والرمادي، وتتميز بشاشة ملونة مقاس 1.69 بوصة (240 × 280 بكسل) توفر 530 شمعة في المتر المربع من السطوع، وتم تزويدها بمستشعر تصوير ضوئي (PPG) لتوفير مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى قدرتها على قياس درجة حرارة الجلد ومستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، وتضمنت مقياس تسارع ثلاثي المحاور لتتبع النشاط الشخصي.