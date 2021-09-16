الكشف عن هاتف Realme GT Neo2 القادم باحتوائه على نظام تبريد للتحكم في درجة حرارة الجهاز

أكدت شركة ريلمي مؤخرًا أن هاتفها الذكي القادم، الذي سيأتي تحت اسم Realme GT Neo2، سيتم إطلاقه رسميًا في السوق الصينية في 22 سبتمبر، وفي أحدث ملصق دعائي شاركته شركة Realme سلطت فيه الضوء على ميزات الهاتف القادم، مؤكدة أن GT Neo2 سيحتوي على نظام تبريد ماسي للجليد للتحكم في درجة حرارة الجهاز، وإذا تم تصديق التقارير، فإن أداء تبديد الحرارة بتكثيف الماس، سيكون أعلى بنسبة 50 بالمائة عن الهلام التقليدي.

Realme GT Neo2

مواصفات هاتف Realme GT Neo2

و يوجد أيضًا في الجهاز سطح تبديد حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ VC، بمساحة 4129 مم² ، مما يشير إلى زيادة بنسبة 26% في المساحة مقارنة بالجيل السابق، وأما المواصفات الأخرى حسب ريلمي كما يلي:

المعالج والذواكر

سيأتي الهاتف الذكي Realme GT Neo2 مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 870، ومن المتوقع أن يكون الهاتف متاحًا في تكوينين للذاكرة ( ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجا بايت بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجا بايت.(

البطارية والشحن

سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط.

الشاشة

تشير قائمة المواصفات إلى أن الهاتف Realme GT Neo2 القادم يتميز بشاشة AMOLED قياس 6.62 بوصة، وتوفر دقة شاشة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وسيتم دمج ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مع الشاشة.

الكاميرا

سيأتي الهاتف بنظام كاميرا ثلاثية:

كاميرا بدقة 64 ميجابكسل.

كاميرا بدقة 8 ميجابكسل .

كاميرا بدقة 2 ميجابكسل

مواصفات أخرى