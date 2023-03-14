“شبيه الآيفون” تعرف الآن على سعر ومواصفات هاتف Realme C55

كشفت شركة ريلمي بشكل رسمي في الخارج، عن مواصفات هاتفها الجديد، ويأتي الهاتف الجديد بنظام تشغيل Android 13، ومعالج من نوع ميدياتك Helio G88 ثماني النواة، ويأتي الهاتف بميزة Mini Capsule وهي تعتبر نوتش تفاعلي مثل الميزة الموجودة في سلسلة iPhone 14 Pro، وفي السطور التالية سنتعرف على مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف ريلمي سي 55

كشفت شركة ريلمي عن مواصفات الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي.

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 165.6×75.9×7.89 مم، ووزن 189.5 جرام. خامات الهاتف تأتي خامات الهاتف الخارجية من البولي كاربونيت مع إطار مسطح. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13، مع واجهة ريلمي Realme UI 4.0. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات. مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.72 بوصة، بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة. المعالج يأتي الهاتف بمعالج من نوع ميدياتك Helio G88 ثماني النواة، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر، مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G.

• يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري بحجم 1 تيرا.

• يدعم الهاتف منفذ USB من نوع USB Type-C.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الإصبع أو Face Unlock. الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بيكسل، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps. الكاميرا الخلفية • تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا مزدوجة على النحو التالي. – تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 64 ميجا بيكسل. – تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بيكسل، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

سعر هاتف ريلمي سي 55

كشفت شركة ريلمي بشكل رسمي عن سعر الهاتف الجديد في أسواق الهواتف العالمية، على النحو التالي.

• تم تسعير النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام، بحوالي 160 دولار أمريكي.

• تم تسعير النسخةالـ256 جيجا مع 8 جيجا رام، بحوالي 190 دولار أمريكي.