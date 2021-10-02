ريلمي تطلق أول كمبيوتر شخصي Realme Book Slim بتصميم جذاب وأداء عالي وبسعر معقول

اعتاد عملاء شركة ريلمي، هذه العلامة التجارية حديثة العهد نسبيًا على كثير من المفاجآت منذ إنشائها، وآخرها إطلاق الكمبيوتر الشخصي Realme Book Slim، حيث بدأت في البداية كشركة مصنعة للهواتف الذكية، وقررت في عام 2021 أن تتوسع لتتجاوز الهواتف الذكية وتطلق الكمبيوتر المحمول الأول لها على الإطلاق بسعر لا يصدق لتحقيق خطوتها الأولى في السوق، حيث يستهدف Realme Book السوق بأسعار معقولة ، وسط التنافس الشديد بين الشركات المصنعة الممتازة والتي تتقاسم هذا السوق، فهل ستضع ريلمي موضع قدم والفوز بمركز خاص لها في هذا المجال؟

كمبيوتر محمول Realme Book Slim

مواصفات Realme Book Slim

التصميم

يبدو تصميم الكمبيوتر الشخصي الجديد من ريلمي للوهلة الأولى ذو بناء بجودة رائعة، نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الأسعار المعقولة في هذه الأيام لها تصميم مشابه لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة الأخرى، ولكن يكمن الاختلاف بالتفاصيل وجودة التصميم.

وفي هذا الصدد، يعتبر Realme Book أحد أكثر نماذج الكمبيوترات المحمولة إثارة للإعجاب من حيث السعر، ويبدو تصميم الكمبيوتر جميلا ومتكاملًا للغاية، وذلك بفضل الهيكل المعدني بالكامل، المكون من الألمنيوم، أملس للغاية وغير لامع، لمنع ترك بصمات الأصابع والبقع والغبار عليه، ويضمن أداءًا مستقرًا، بسبب تبديد الحرارة الجيد.

ويأتي Realme Book Slim ، بتصميم فائق النحافة، حيث يأتي بسماكة 14.9 مم (النقطة الأكثر سمكًا: 15.5 مم) يتناسب مع الحجم الأمامي 307 × 229 مم، ووزن 1.48 كجم (1.38 كجم لإصدار 8G)، حيث يكون الكمبيوتر المحمول الصغير الحجم مناسب أكثر للاستخدام المحمول، ولكن المثير للاهتمام، أنه عادة ما يكون في الهيكل المضغوط (الحجم الشائع لجهاز كمبيوتر محمول الشاشة بمقاس 13 بوصة) ، فقد قامت شركة ريلمي بتثبيت شاشة مقاس 14 بوصة 2K IPS بدقة 2160 × 1440. وباستثناء الإطار السفلي الذي يحمل شعار realme، فإن الحواف الثلاثة ( يسارًا ويمينًا تبلغ 5.3 مم)، والحافة حول الشاشة ضيقة جدًا، وتبلغ (نسبة الشاشة إلى الهيكل: 90٪)، وهذا ما يجعل الشاشة تبدو مذهلة أكثر من معظم منافسيها.

ولكن هذا التصميم المضغوط لا يوفر عدد منافذ يرضي بعض المستخدمين، حيث لا يوجد في الكمبيوتر المحمول Realme Book Slim سوى منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ شحن، ومنفذ USB-C 3.2 آخر، وبالإضافة إلى ذلك، الشاحن المرفق باللاب بقوة 65 وات، الذي يمكن استخدامه لشحن كل من الكمبيوتر المحمول والهاتف الذكي باستخدام منفذ شحن USB-C.

وبالنسبة للوحة المفاتيح يحتوي على أغطية مفاتيح كبيرة، وتوفر المفاتيح استجابة سريعة وسلسة جدًا دون إصدار الكثير من الضوضاء أثناء الكتابة.

الشاشة ومكبرات الصوت

شاشة الكمبيوتر المحمول Realme Book Slim بمقاس 14 بوصة، يدعم ما يصل إلى 100% لـ sRGB مع دقة ألوان مذهلة، وهو قريب جدًا من بعض الشاشات الاحترافية لجهة معالجة الصور، ولكن العيب الوحيد في الشاشة هو السطوع الذي يبلغ 400 نيت كحد أقصى، والذي لا يكفي بشكل كاف للاستخدام في ظل الإضاءة المحيطة الساطعة.

وبالنسبة إلى الصوت، تم تجهيز المحمول Realme Book بمكبرات صوت مزدوجة Harman-tuned مع دعم تقنية DTS Stereo Surround Sound.

معالج Realme Book Slim

يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة معالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر، ولكن لديه فقط خياران وهما Core i3-1115G4 و Core i5-1135G7، وبإلقاء نظرة على إصدار Intel i5 فإنه يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت LPDDR4X و 512 جيجا بايت PCIe SSD ROM ، وأثناء اختبار الإجهاد، حافظ الكمبيوتر على إنتاج عالي الأداء مع قدرة تبريد ممتازة، والتي بفضل نظام التبريد يتكون أساسًا من مراوح مزدوجة داخل الجسم والاتصال بأنابيب حرارية مزدوجة قطرها 8 مم.

كما أنه في الاختبار تبين أن وحدة المعالجة المركزية يمكن أن تعمل حتى 28 واط ، وكون الجهاز يأتي مع رسومات Intel® Iris Xe المدمجة بدلاً من رسومات منفصلة، فهو أفضل أداء يمكن أن تحققه وحدة المعالجة المركزية i5-1135G7.

وعلى الرغم من أن Realme Book Slim هو أول كمبيوتر محمول للعلامة التجارية ريلمي يأتي مع نظام Windows 10 مثبت مسبقًا، فقد وعدت الشركة بأن الجهاز سيكون ضمن القائمة الأولى لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي سيتم تحديثها مع نظام Windows 11 المرتقب قريبًا.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت ريلمي بتثبيت تطبيق حصري مسبقًا لتحقيق تعاون سلس مع هاتف Realme ، بحيث يسمح تطبيق PC-Phone Connect بأن يشارك المستخدمون الملفات بسهولة على الهاتف وفتحها باستخدام برامج الكمبيوتر، ولكن يجب ملاحظة أنه متوافق فقط مع سلسلة Realme GT في الوقت الحالي.

البطارية

تم تجهيز Realme Book Slim ببطارية بقدرة 54 وات في الساعة، وادعت الشركة أنه تستمر لمدة 8.5 ساعة، من الاستخدام المكتبي، وبالنظر إلى هيكلها النحيف، فإن أداءها مثيرٌ للإعجاب.

وأخيرًا يجب التنويه إلى أن تكوين Core i3 للجهاز لا يدعم أحدث اتصال Bluetooth 5.2 أو منفذ Thunderbolt 4 فائق السرعة أو حتى شبكة WiFi 6 الجديدة.