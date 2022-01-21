ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق الرسمي
في الآونة الأخيرة تم الكشف عن قائمة سلسلة Realme 9 القادمة، وكذلك تم تحديد أسعار السلسلة، وبعد ذلك ظهرت مواصفات + Realme 9 Pro ، والآن ظهرت ورقة المواصفات التفصيلية لـ Realme 9 Pro على الإنترنت، مما يشير إلى قرب إصداره رسميًا، وقد تمت مشاركة ورقة المواصفات بواسطة منصة PassionateGeekz ، التي تكشف أن الهاتف الذكي ذو جسم بلاستيكي بتصميم لامع.
Realme 9 Pro
المواصفات
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- يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بدقة 6.6 بوصة (Full-HD+ (pixels 2400 x 1080، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة 399 بكسل لكل بوصة، ودعم HDR10.
- أما بالنسبة للكاميرات فيحتوي الهاتف الذكي Realme 9 Pro على نظام كاميرا ثلاثي في الخلف، مكون من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وعدسة ثانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة f / 2.3، وأخيراً مستشعر 2 ميجابيكسل بفتحة f / 2.4، ومن مزايا الكاميرا الخلفية أنه يمكنها تصوير مقاطع فيديو بدقة K4 وتسجيل لقطات حركة بطيئة 960 إطارًا في الثانية.
- في الواجهة الأمامية، ستحتوي الهاتف على عدسة بدقة 16 ميجابكسل بفتحة f / 2.5، التي ستكون قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل.
- وفي الحديث عن المعالج، سيتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC بسرعة 2.2 جيجا هرتز، والمقترنة بما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من سعة تخزين UFS 2.2.
- وسيحتوي الهاتف الذكي Realme 9 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.
- سيتم تشغيل الجهاز بنظام Android 11 .
- أما لجهة الاتصال فسيدعم عدة خيارات للاتصال الخاصة به منها Wi-Fi 6 و Bluetooth v5.0 و NFC، كما سيدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس 5G وسيحتوي على منفذ USB من النوع C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.