ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق الرسمي

سمير زيادة

في الآونة الأخيرة تم الكشف عن قائمة سلسلة  Realme 9 القادمة، وكذلك تم تحديد أسعار السلسلة، وبعد ذلك ظهرت مواصفات + Realme 9 Pro  ، والآن ظهرت ورقة المواصفات التفصيلية لـ Realme 9 Pro على الإنترنت، مما يشير إلى قرب إصداره رسميًا، وقد تمت مشاركة ورقة المواصفات بواسطة منصة PassionateGeekz ، التي تكشف أن الهاتف الذكي ذو جسم بلاستيكي بتصميم لامع.

ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق

Realme 9 Pro

ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق
ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق

المواصفات

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تقرير جديد يكشف مواصفات Realme 9 Pro قبل الإطلاق

  • يتميز الهاتف بشاشة  Super AMOLED بدقة 6.6 بوصة (Full-HD+ (pixels 2400 x 1080، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة 399 بكسل لكل بوصة، ودعم  HDR10.
  • أما بالنسبة للكاميرات فيحتوي الهاتف الذكي Realme 9 Pro على نظام كاميرا ثلاثي في ​​الخلف، مكون من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وعدسة ثانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة  f / 2.3، وأخيراً مستشعر 2 ميجابيكسل بفتحة f / 2.4، ومن مزايا الكاميرا الخلفية أنه يمكنها تصوير مقاطع فيديو بدقة K4 وتسجيل لقطات حركة بطيئة 960 إطارًا في الثانية.

    ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق
    ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق
  • في الواجهة الأمامية، ستحتوي الهاتف على عدسة بدقة 16 ميجابكسل بفتحة f / 2.5، التي ستكون قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل.
  • وفي الحديث عن المعالج، سيتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC  بسرعة 2.2 جيجا هرتز، والمقترنة بما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من سعة تخزين UFS 2.2.
  • وسيحتوي الهاتف الذكي Realme 9 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.
  • سيتم تشغيل الجهاز بنظام Android 11 .
  • أما لجهة الاتصال فسيدعم عدة خيارات للاتصال الخاصة به منها Wi-Fi 6 و Bluetooth v5.0 و NFC، كما سيدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس 5G وسيحتوي على منفذ USB من النوع  C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

    ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق
    ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق
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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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