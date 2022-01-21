ظهور قائمة المواصفات التفصيلية لهاتف Realme 9 Pro على الإنترنت قبل الإطلاق الرسمي

في الآونة الأخيرة تم الكشف عن قائمة سلسلة Realme 9 القادمة، وكذلك تم تحديد أسعار السلسلة، وبعد ذلك ظهرت مواصفات + Realme 9 Pro ، والآن ظهرت ورقة المواصفات التفصيلية لـ Realme 9 Pro على الإنترنت، مما يشير إلى قرب إصداره رسميًا، وقد تمت مشاركة ورقة المواصفات بواسطة منصة PassionateGeekz ، التي تكشف أن الهاتف الذكي ذو جسم بلاستيكي بتصميم لامع.

Realme 9 Pro

المواصفات