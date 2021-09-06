ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme 8s كأول هاتف يعمل بتقنية Dimensity 810 في العالم
من المقرر أن تعلن شركة ريلمي عن الهاتف الذكي Realme 8s 5G في الهند في 9 سبتمبر، والذي سيكون أول هاتف في العالم يعمل بتقنية Dimensity 810، وقد وُجد أن هاتف Realme القادم يحمل رقم طراز RMX3381 ، والذي تم اعتماده من قبل سلطة TENAA الشهر الماضي، وسيظهر مدعومًا بمجموعة الشرائح المذكورة، وتم رصد الهاتف في موقع قياس الأداء Geekbench.
Realme 8s
مواصفات هاتف Realme 8s 5G
- تُظهر قائمة المواصفات أن الجهاز سيأتي مدعومًا بشريحة MediaTek MT6833V / PNZA ، والتي تتضمن ستة نوى لوحدة المعالجة المركزية، تعمل بسرعة 2.00 جيجاهرتز، والنوين المتبقيين يعملان بتردد 2.4 جيجاهرتز، إضافة إلى أن الهاتف سيكون مدعومًا بشريحة Dimensity 810.
- وبالحديث عن الذواكر، سيكون لدى هاتف Realme 8s، ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين الداخلي، وتعمل على نظام التشغيل Android 11 OS.
- كشفت التقارير الأخيرة أن هاتف ريلمي القادم سيحتوي على شاشة FHD + LCD ، ذات مقاس 6.5 بوصة، وتوفر معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.
- يحتوي Realme 8s على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ، وإعدادات الكاميرا الخلفية المكونة من كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل ، و 2 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل.
- ومن المواصفات الأخرى لهاتف Realme 8s سيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ودعم الشحن السريع وماسح ضوئي لبصمات الأصابع.