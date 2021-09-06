ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme 8s كأول هاتف يعمل بتقنية Dimensity 810 في العالم

بواسطة سمير زيادة

من المقرر أن تعلن شركة ريلمي عن الهاتف الذكي Realme 8s 5G في الهند في 9 سبتمبر، والذي سيكون أول هاتف في العالم  يعمل بتقنية Dimensity 810، وقد وُجد أن هاتف Realme القادم يحمل رقم طراز RMX3381 ، والذي تم اعتماده من قبل سلطة TENAA الشهر الماضي، وسيظهر مدعومًا بمجموعة الشرائح المذكورة، وتم رصد الهاتف في موقع قياس الأداء Geekbench.

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme 8s كأول هاتف يعمل بتقنية Dimensity 810 في العالم

Realme 8s

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme 8s كأول هاتف يعمل بتقنية Dimensity 810 في العالم
ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme 8s كأول هاتف يعمل بتقنية Dimensity 810 في العالم

مواصفات هاتف Realme 8s 5G

  • تُظهر قائمة المواصفات أن الجهاز سيأتي مدعومًا بشريحة MediaTek MT6833V / PNZA ، والتي تتضمن ستة نوى لوحدة المعالجة المركزية، تعمل بسرعة 2.00 جيجاهرتز،  والنوين المتبقيين يعملان بتردد 2.4 جيجاهرتز، إضافة إلى أن الهاتف سيكون مدعومًا بشريحة Dimensity 810.
  • وبالحديث عن الذواكر، سيكون لدى هاتف Realme 8s، ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين الداخلي، وتعمل على نظام التشغيل Android 11 OS.
  • كشفت التقارير الأخيرة أن هاتف ريلمي القادم سيحتوي على شاشة FHD + LCD ، ذات مقاس 6.5 بوصة، وتوفر معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.
  • يحتوي Realme 8s على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ، وإعدادات الكاميرا الخلفية المكونة من كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل ، و 2 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل.

    ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme 8s كأول هاتف يعمل بتقنية Dimensity 810 في العالم
    ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme 8s كأول هاتف يعمل بتقنية Dimensity 810 في العالم
  • ومن المواصفات الأخرى لهاتف Realme 8s سيحتوي على  بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ودعم الشحن السريع وماسح ضوئي لبصمات الأصابع.


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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.