ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme 8s كأول هاتف يعمل بتقنية Dimensity 810 في العالم

من المقرر أن تعلن شركة ريلمي عن الهاتف الذكي Realme 8s 5G في الهند في 9 سبتمبر، والذي سيكون أول هاتف في العالم يعمل بتقنية Dimensity 810، وقد وُجد أن هاتف Realme القادم يحمل رقم طراز RMX3381 ، والذي تم اعتماده من قبل سلطة TENAA الشهر الماضي، وسيظهر مدعومًا بمجموعة الشرائح المذكورة، وتم رصد الهاتف في موقع قياس الأداء Geekbench.

Realme 8s

مواصفات هاتف Realme 8s 5G