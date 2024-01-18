Realme 10T.. خيار مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف 5G بسعر مناسب

تم الإعلان منذ عدة أشهر عن هاتف ريلمي Realme 10T الأنيق، والذي يتميز بتصميمه الجذاب والأنيق، حيث يتميز الهاتف أيضًا بمواصفات جيدة مقابل سعره، ومن بين المميزات البارزة للهاتف وجود بطارية ذات السعة القوية بحجم 5000 مللي أمبير والكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل، وفي هذا المقال ومن خلال موقعنا نجوم مصرية، سوف نتعرف على مواصفات الهاتف ومميزاته وسعره.

مواصفات موبايل Realme 10T

المواصفات الميزة المعالج Dimensity 810 ثماني النواة تكنولوجيا 6 نانو الشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة بدقة 1080×2408 بكسل جودتها FHD+ معدل تحديث 90Hz الكاميرا الأمامية 8 م.ب الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+2+2 م.ب نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة ريلمي Realme Ul 3.0 البطارية 5000 مللي أمبير الذاكرة الداخلية 256/128 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 8/6 جيجا بايت وسائل الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور ويدعم خاصية ال Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه خاصية OTG يدعم منفذ الUSB يأتي من نوع Type C الشحن السريع يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ألوان الهاتف الأزرق والأسود

مميزات هاتف Realme 10T

يتميز هاتف Realme 10T بعدة مميزات، وهي كالتالي:

يتميز الهاتف بتصميم مميز وشيك، حيث يتم تصنيعه من البلاستيك بالكامل.

يوفر الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين عن طريق إدخال كارت ميموري في منفذ منفصل.

يحتوي الهاتف على بطارية ذات سعة كبيرة تعمل لفترة طويلة بشكل جيد.

يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم لتوصيل سماعات الأذن.

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة.

يتميز الهاتف بأداء جيد بفضل المعالج الموجود فيه.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ال5G.

تقدم الكاميرا الخلفية أداءً جيدًا في التقاط الصور وتسجيل الفيديو.

سعر Realme 10T

السعر العالمي: يتراوح سعر النسخة الأدنى بحوالي 255 دولار.

السعر في مصر: يتراوح سعر النسخة الأدنى بحوالي 7880 جنيه.

السعر في السعودية: يتراوح سعر النسخة الأدنى بحوالي 956 ريال.

السعر في الإمارات: يتراوح سعر النسخة الأدنى بحوالي 936 درهم.

محتويات علبة Realme 10T