تسريبات جديدة تكشف بعض التفاصيل الرئيسية لهاتف Realme 10 4G وموعد إطلاقه

ظهرت تسريبات جديدة حول الهاتف الجديد Realme 10 4G، وكشفت هذه المعلومات المُسربة بعض التفاصيل ومواصفات الرئيسية لهذا الجهاز، بالإضافة إلى موعد إطلاقه في الأسواق الذي تم تحديه في تاريخ 9 نوفمبر في السوق إندونيسية وأن المبيعات ستبدأ في تاريخ 11 نوفمبر 2022.

أوضحت هذه التسريبات أيضًا خيارات التخزين والقوائم من مواقع معروفة مثل Lazada و Shopee وغيرها من المواقع الأخرى التي تهتم بأخبار الهواتف الذكية، وذكرت هذه التسريبات ثلاثة نماذج مختلفة وهي كتالي:

نسخة 4 / 128 جيجابايت

نسخة 6 / 128 جيجابايت.

نسخة 8 / 256 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك ظهر مُلصق صور ترويجي جديد لهاتف Realme 10 5G على بعض المواقع الإلكترونية، والذي كشف أيضًا عن موعد إطلاقه الذي حُدد في تاريخ 9 نوفمبر 2022، إلى جانب عرض بعض المواصفات الرئيسية للهاتف، والتي جاءت على النحو التالي:

مُواصفات هاتف Realme 10 5G حسب التسريبات

المعالج

سيتم دعم هاتف Realme 10 5G بشريحة مُعالج Helio G99 SoC.

الكاميرا

سيحتوي الجزء الخلفي للهاتف على إعداد كاميرا بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. أما في مقدمة الجهاز سيحصل على كاميرا سيلفي جيدة بدقة 16 ميجابكسل.

الشاشة

سيحتوي هذا الجهاز على شاشة SUPER AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز.

البطارية

تم دعم الهاتف ببطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

نظام التشغيل

سيعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 12 OS، مع واجهة مستخدم Realme UI 3.0.

مع العلم أن جميع هذه المواصفات المذكورة. أعلاه، هي مجرد تسريبات في انتظار تأكيدها من الشركة أو نفيها، عبر الإعلان الرسمي للهاتف خلال الأيام القادمة.