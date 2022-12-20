Realme تحرق الأسعار بهاتف ثوري جديد بمواصفات ممتازة وسعر في متناول الجميع

قامت شركة ريلمي بإطلاق هاتف حديث حمل إسم Realme 10s، وكانت الإنطلاقة الأولى لهذا الهاتف في الصين، ويعد هاتف ريلمي الجديد من أحدث إصدارات الشركة لسلسلة ريلمي 10، وتضمنت تلك السلسلة العديد من الهواتف، مثل الهواتف التالية.

Realme 10 (4G).

Realme 10 (5G) .

Realme 10 Pro 5G .

Realme 10 Pro + 5G.

سعر ومواصفات هاتف Realme 10s

وحول سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 10s زهيد الثمن، والذي لا يتجاوز سعره الـ4 آلاف جنيه بالعملة المصرية، فقد جاءت وفق ما يلي.

نوع الشاشة IPS LCD مقياس الشاشة 6.6 بوصة جودة العرض Full HD + الدقة 1080 × 2408 بيكسل كاميرا السيلفي الأمامية 8 ميجا بيكسل الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل عدسة بوترية بدقة 2 ميجا بيكسل فلاش LED نظام التشغيل Android 12 OS واجهة المستخدم UI 3.0

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