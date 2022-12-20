تقنية

Realme تحرق الأسعار بهاتف ثوري جديد بمواصفات ممتازة وسعر في متناول الجميع

خالد عسر

قامت شركة ريلمي بإطلاق هاتف حديث حمل إسم Realme 10s، وكانت الإنطلاقة الأولى لهذا الهاتف في الصين، ويعد هاتف ريلمي الجديد من أحدث إصدارات الشركة لسلسلة ريلمي 10، وتضمنت تلك السلسلة العديد من الهواتف، مثل الهواتف التالية.
Realme 10 (4G).
Realme 10 (5G) .
Realme 10 Pro 5G .
Realme 10 Pro + 5G.

Realme تحرق الأسعار بهاتف ثوري جديد بمواصفات ممتازة وسعر في متناول الجميع

سعر ومواصفات هاتف Realme 10s

بسعر اقتصادي و إمكانيات رائعة تتناقس ريلمي بهاتف Realme 10s تعرف على مواصفاته وسعره

وحول سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 10s زهيد الثمن، والذي لا يتجاوز سعره الـ4 آلاف جنيه بالعملة المصرية، فقد جاءت وفق ما يلي.

نوع الشاشة IPS LCD
مقياس الشاشة 6.6 بوصة
جودة العرض Full HD +
الدقة 1080 × 2408 بيكسل
كاميرا السيلفي الأمامية 8 ميجا بيكسل
الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل
عدسة بوترية بدقة 2 ميجا بيكسل
فلاش LED
نظام التشغيل Android 12 OS
واجهة المستخدم UI 3.0

Realme تحرق الأسعار بهاتف ثوري جديد بمواصفات ممتازة وسعر في متناول الجميع 1 20/12/2022 - 12:00 م Realme تحرق الأسعار بهاتف ثوري جديد بمواصفات ممتازة وسعر في متناول الجميع 2 20/12/2022 - 12:00 م

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الذواكر والمعالج والبطارية

  • المعالج من إنتاج شركة ميديا تك التايوانية.
  • نوع المعالج Dimensity 810.
  • الرام 8 جيجا بايت.
  • نوع الرام LPDDR4x.
  • الذاكرة الداخلية 256 و128 جيجا بايت.
  • نوع الذاكرة الداخلية UFS 2.2.
  • البطارية 5000 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع بدقة 33 وات.
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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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