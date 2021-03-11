Qualcomm : تعمل على مجموعة شرائح Snapdragon من الجيل التالي

تعمل شركة Qualcomm على الجيل التالي من شرائح Snapdragon 8cx، بهدف الحصول على شرائح مثل شريحة Apple Silicon M1.

يظهر “Snapdragon 8cx” على Surface Pro X وعدد قليل من أجهزة Windows 10 المتطورة الأخرى على أجهزة كمبيوتر ARM.

قامت Qualcomm أيضًا بتضمين مودم X55 مما يعني أن الجيل التالي من 8cx سيأتي بمودم 5G مدمج.

لم تتطابق شرائح Qualcomm الخاصة بنظام التشغيل Windows مع Intel أو AMD أو حتى Apple. مع شريحة Snapdragon 8cx من الجيل التالي، و مع مجموعة الشرائح الجديدة، تتوقع الشركة أن تجعلها أكثر قوة، وفقًا لتقارير مطوري XDAD.

يُقال أن Snapdragon SC8280XP، أحد المتغيرين اللذين يتم اختبارهما، يحتوي على أربعة أنوية مطلقة تسمى “Gold +” تعمل بسرعة 2.7 جيجاهرتز. يتم إقران هذه النوى بأربعة أنوية أخرى متطورة، والتي يشار إليها باسم النوى “الذهبية” التي تم تسجيلها بسرعة 2.43 جيجا هرتز.

يقال أيضًا أن مجموعة الشرائح تشتمل على NPU (وحدة المعالجة العصبية) المتكاملة للتعامل مع المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي مع ما يصل إلى 15 من أعلى مستويات الأداء. يتم اختبار هذه الرقائق على أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات التصميمات 14 بوصة و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

من المتوقع أن تحقق مجموعة الشرائح زيادة كبيرة في أداء أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 2 في 1 وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows ، وفقًا للتقارير.