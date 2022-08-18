شرح وتحميل لعبة Teeth Shield لخوض مغامرة جمع الأسنان النظيفة واللامعة

هناك الكثير من الألعاب التي يمكننا قضاء الكثير من الوقت في لعبها لقتل الوقت والقضاء على الملل والضجر، وبما أن هناك الكثير من الألعاب التي يمكننا تحميلها على هواتفنا دائماً ما تصيبنا الحيرة عند اختيار اللعبة الأفضل التي نستطيع من خلالها القضاء على الملل، ومعظم المستخدمين يحبون تلك الألعاب التي تحتوي على الكثير من المغامرات المتنوعة والانتقال بين المستويات من الأسهل إلى الأصعب، وتعتبر لعبة Teeth Shield من أفضل الألعاب التي تمنح المستخدمين نوعاً خاصاً من المغامرات، وفكرة هذه اللعبة تتمثل في جمع الأسنان النظيفة واللامعة من خلال خوض مغامرة الجمع الوعرة التي تحتوي على الكثير من المعوقات التي تحاول منعك من الوصول إلى خط النهاية.

تعتبر لعبة Teeth Shield من أفضل ألعاب المغامرة التي تمنح المستخدمين وقتاً ممتعاً ومسلي للغاية، وبالفعل تم تطوير وطرح اللعبة للمستخدمين لقتل الوقت والقضاء على الملل والحصول على المتعة والتسلية، حيث أن فكرة اللعبة بكل بساطة تدور حول جمع الأسنان النظيفة واللامعة والعمل على تجنب الأسنان المتسخة خلال رحلة الجمع، حيث ستجد في طريقك الكثير من العقبات التي ستمنعك من الوصول إلى خط النهاية بطقم أسنان كامل لامع ونظيف، فعلى سبيل المثال هناك عصير الشوكولاتة الذي سيمنعك من الوصول إلى خط النهاية عبر جعل أسنانك البيضاء متسخة وصفراء ولن تكون قادرة على الوصول إلى خط النهاية واستخدامها فيما بعد، فهي ستكون ضعيفة عند استخدامها في النهاية لأكل فطائر الدونات، وهناك أيضا البكتيريا التي تعتبر عائق كبير أيضا بالنسبة لأسنانك ويجب عليك تجنبها من أجل الوصول إلى خط النهاية.

في بداية طريقك لجمع الأسنان النظيفة واللامعة ستجد أن هناك سندوتشات البرغر وهناك أيضا فطائر الدونات ويمكنك أكلها دون التأثير على أسنانك التي جمعتها، ولكن يجب عليك فقط تجنب عصير الشوكولاتة والبكتيريا الضارة، وفيما يخص الأسنان المتسخة التي ستجدها في طريقك يمكنك جمعها أيضا فلا بأس بها ولكن احرص على غسلها وتنظيفها من خلال إدخالها عبر الماء ومعجون الأسنان حتى يتم تنظيفها بشكل جيد وضمها لمجموعة أسنانك بحيث تساعدك أيضا في الصمود خلال تناولك لكل تلك الفطائر والحلوى والشوكولاتة.

فكرة لعبة Teeth Shield تدور حول الحصول على بعض الوقت الممتع وبعضاً من التسلية وقضاء بعض الوقت الممتع داخل اللعبة، وبفضل المغامرة الصغيرة الرائعة التي يخوضها المستخدمين داخل اللعبة أصبحت Teeth Shield من أشهر ألعاب المغامرة خلال وقت قصير فقط، لدرجة أن هناك أكثر من 100 ألف عملية تحميل للعبة في جميع أنحاء العالم واكتسب شهرة كبيرة عقب إطلاقها وطرحها للمستخدمين، وتحتوي اللعبة على العديد من المميزات التي تجعلها المفضلة لدى المستخدمين عندما يتعلق الأمر بقضاء بعض الوقت الممتع.

مميزات لعبة Teeth Shield

مغامرات اللعبة لا تتوقف وتصبح أكثر صعوبة مع نجاحك في الوصول في كل مرة لذلك اعمل على الوصول وستجد أن اللعبة أصبحت أصعب من قبل.

لعبة Teeth Shield متوفرة على متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام الأندرويد وعلى متجر آب ستور لمستخدمي نظام الـ ios.

لعبة Teeth Shield مجانية ولا تحتاج لدفع رسوم أو مصروفات من المستخدمين.

لعبة رائعة لقضاء بعض الوقت الممتع وللقضاء على الملل والضجر.

بمجرد تحميلك للعبة لن تحتاج لاستخدام الإنترنت مرة أخرى للعب داخل لعبة Teeth Shield.

تحتوي اللعبة على واجهة بسيطة بدون أي تعقيد فيها ويمكن لجميع المستخدمين خاصة الأطفال اللعبة بكل سهولة.