تحميل لعبة Hopping Heads: Scream & Shout وطريقة اللعب

يهتم عدد كبير من الآباء والأمهات بتحميل الألعاب البسيطة والسهلة لأبنائهم، ويعتبر هدف الآباء الرئيسي هو انشغال الأطفال عنهم وعن الأمهات لكي ينجزوا أعمالهم بهدوء دون أن يسبب الطفل أي إزعاج، وتشهد متاجر التطبيقات الآن طفرة كبيرة في مجال الألعاب حيث توفر كثير من الألعاب للكبار وللأطفال، ونقدم لكم اليوم لعبة Hopping Heads: Scream & Shout التي وصفها الكثيرون بأنها من أفضل الألعاب الممتعة والمضحكة التي تصلح للكبار وللأطفال.

ما هي لعبة Hopping Heads: Scream & Shout ؟

لعبة Hopping Heads: Scream & Shout أو كما يطلقون عليها الرؤوس القاهرة: اصرخ وصِح تعتبر واحدة من أكثر الألعاب الممتعة والمضحكة، تعتمد اللعبة على بعض الأشكال التي تتحرك وتقفز من أجل تجميع النقاط الذهبية التي يتم حسابها بالكامل بعد انتهاء المستوى، واللعبة عبارة عن مستويات متعددة يبدأ فيها اللاعب بمستوى سهل ثم يتم التدرج حتى يصل إلى أصعب المستويات، ويُضفي الصوت الذي يخرج من الشكل نوعاً من المزاح والفرح حيث أنها أصوات مضحكة تخرج عندما يقفز الشكل إلى أعلى، وتعتبر اللعبة مناسبة للأطفال والكبار كما أنها شهدت عدد مرات تحميل كبيرة جداً لما تقدمه من متعة للاعبين.

طريقة تحميل اللعبة عبر متاجر التطبيقات

ولتحميل لعبة Hopping Heads: Scream & Shout لهواتف الأندرويد يجب الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي ثم البحث عن اسم اللعبة وعندما تظهر تقوم بالضغط على كلمة تحميل والانتظار لمدة دقائق حتى ينتهى التحميل والتثبيت، بينما يتوفر نسخة أخرى من اللعبة للهواتف من النوع أيفون على المتجر آب ستور ويتم التحميل بنفس الطريقة المذكورة.

طريقة لعب Hopping Heads: Scream & Shout

وبعد تحميل اللعبة وتثبيتها يتم فتح اللعبة عن طريق الأيقونة الخاصة بها عبر الهاتف، وعند فتح اللعبة لأول مره يظهر لك بعض التعليمات الخاصة باللعبة يتم الضغط على كلمة Next حتى تصل إلى الواجهة الرئيسية التي يتم اللعب من خلالها والضغط على كلمة Play، وطريقة اللعب تعتبر سهلة جداً حيث أنك تتحرك للأمام عن طريق رأس مجسمة وتقوم بتجميع الذهب أثناء الطريق المتجه نحو النهاية، وللقفز عالياً يتم الضغط على الرأس بشكل مطول حتى ترتفع الرأس لأعلى مستوى وتقدم صوت مرتفع جداً.

ويظهر فوق الرأس عدد من الاتجاهات التي تحدد مسار الرأس إلى اليمين أو اليسار أو للأمام أو للخلف، وبعد تجميع النقاط الموجودة في المستوى يتم الانتقال لمستوى أخر وعند التحويل من مستوى لأخر يتم تغيير الصوت الذي يخرج من الرأس عند الضغط عليها حيث أنه يتوفر عدد كبير من الرؤوس الذي تتغير بتغير المستوى، وعند الانتهاء من مستوى معين يتم الضغط على كلمة Collect لجمع النقاط الذهبية.

تقييمات لعبة Hopping Heads: Scream & Shout ومرات التحميل

وحصلت اللعبة على تقييمات ممتازة جداً على متجر التطبيقات جوجل بلاي حيث حصلت على 3.9 من أصل خمسة بعد أكثر من 12 ألف تقييم، وتم تحميلها من المتجر أكثر من 10 مليون مره، بينما حصلت على تقييم 3.9 على متجر التطبيقات آب ستور، وتتوفر اللعبة بحجمين مختلفين على متاجر التطبيقات، حيث تتوفر على جوجل بلاي بحجم 70 ميجا بايت، بينما تتوفر على آب ستور بحجم 253 ميجا بايت تقريباً.

مميزات لعبة Hopping Heads: Scream & Shout

اللعبة متوفرة بالمجان على متاجر التطبيقات.

اللعبة متوفرة لجميع الهواتف المحمولة الأندرويد والأيفون.

اللعبة ممتعة جداً وطريقة اللعب تعتبر بسيطة.

تتناسب اللعبة مع الأعمار السنية المختلفة.

عيوب لعبة Hopping Heads: Scream & Shout