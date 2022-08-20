شرح تطبيق مصنع الدمى doll factory للفتيات على الايفون والاندرويد
هي لعبة رائعة خاصة بالفتيات ويمكن للأولاد تجربتها حيث تقوم فيها بصنع الدمى الخاصة بك و تشكلها على حسب ذوقك و بيعها وكسب المال والفوز في العديد من المراحل وشراء المزيد من مكاتب تصدير الدمى الخاصة بك.
كيف تلعب هذه اللعبة؟
1- بعد تحميلك اللعبة؛ يمكنك الموافقة على سياسات اللعبة وشروطها.
2-بعد ذلك تقوم بتحريك الدمية إلى اليسار واليمين لكي تجمع أكبر عدد منها.
3- ستجد على أي ناحية كلمة head فتذهب بالدمى إليها حتي تقوم بتركيب الرأس.
4- بعد تجد كلمة arm فتذهب أيضًا لتركيب يد الدمية.
5- ثم تجد leg فتذهب لتركيب الرجل.
6- يجب عليك تخطي العقبات والحفر حتي لا تخسر الدمى التي جمعتها.
7- يمكنك تلوين بشرة الدمى باللون البني أو اللون الأبيض.
8- بعد ذلك عليك اختيار الملابس ثم وضع الدمى في العلب الخاصة بها.
9- يمكنك بيع الدمى والوصول لمراحل متقدمة وشراء مكاتب بيع حتى تبيعها بسعر أعلي.
كما توضح الصور ذلك
مميزات اللعبة :
- ألوان جذابة ورائعة وتصميم 3D.
- واجهة التطبيق رائعة حيث سهولة الاستخدام.
- مساحة اللعبة صغيرة جدا 29 ميجا بايت.
- يمكنك تحميل اللعبة بشكل مجاني تمامًا.
- اللعبة متوفرة لهواتف الاندرويد ويمكنك تحميلها من خلال الرابط التالي :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SekGames.DollFactory
- ومتوفرة أيضًا لهواتف الايفون ويمكنك تحميلها من الرابط التالي :
https://apps.apple.com/eg/app/doll-factory/id1616245661
- تم تحميل اللعبة أكثر من ٥٠٠ ألف مرة.
- تم تقييم اللعبة بأكثر من ٤ نجوم لهواتف الايفون وأكثر من ٣ نجوم لهواتف الاندرويد.
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