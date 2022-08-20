شرح تطبيق مصنع الدمى doll factory للفتيات على الايفون والاندرويد

هي لعبة رائعة خاصة بالفتيات ويمكن للأولاد تجربتها حيث تقوم فيها بصنع الدمى الخاصة بك و تشكلها على حسب ذوقك و بيعها وكسب المال والفوز في العديد من المراحل وشراء المزيد من مكاتب تصدير الدمى الخاصة بك.

كيف تلعب هذه اللعبة؟

1- بعد تحميلك اللعبة؛ يمكنك الموافقة على سياسات اللعبة وشروطها.

2-بعد ذلك تقوم بتحريك الدمية إلى اليسار واليمين لكي تجمع أكبر عدد منها.

3- ستجد على أي ناحية كلمة head فتذهب بالدمى إليها حتي تقوم بتركيب الرأس.

4- بعد تجد كلمة arm فتذهب أيضًا لتركيب يد الدمية.

5- ثم تجد leg فتذهب لتركيب الرجل.

6- يجب عليك تخطي العقبات والحفر حتي لا تخسر الدمى التي جمعتها.

7- يمكنك تلوين بشرة الدمى باللون البني أو اللون الأبيض.

8- بعد ذلك عليك اختيار الملابس ثم وضع الدمى في العلب الخاصة بها.

9- يمكنك بيع الدمى والوصول لمراحل متقدمة وشراء مكاتب بيع حتى تبيعها بسعر أعلي.

كما توضح الصور ذلك

مميزات اللعبة :