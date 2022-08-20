تقنية

شرح تطبيق مصنع الدمى doll factory للفتيات على الايفون والاندرويد

عبد الله حسان

هي لعبة رائعة خاصة بالفتيات ويمكن للأولاد تجربتها حيث تقوم فيها بصنع الدمى الخاصة بك و تشكلها على حسب ذوقك و بيعها وكسب المال والفوز في العديد من المراحل وشراء المزيد من مكاتب تصدير الدمى الخاصة بك.

كيف تلعب هذه اللعبة؟
1- بعد تحميلك اللعبة؛ يمكنك الموافقة على سياسات اللعبة وشروطها.
2-بعد ذلك تقوم بتحريك الدمية إلى اليسار واليمين لكي تجمع أكبر عدد منها.
3- ستجد على أي ناحية كلمة head فتذهب بالدمى إليها حتي تقوم بتركيب الرأس.
4- بعد تجد كلمة arm فتذهب أيضًا لتركيب يد الدمية.
5- ثم تجد leg فتذهب لتركيب الرجل.
6- يجب عليك تخطي العقبات والحفر حتي لا تخسر الدمى التي جمعتها.
7- يمكنك تلوين بشرة الدمى باللون البني أو اللون  الأبيض.
8- بعد ذلك عليك اختيار الملابس ثم وضع الدمى في العلب الخاصة بها.
9- يمكنك بيع الدمى والوصول لمراحل متقدمة وشراء مكاتب بيع حتى تبيعها بسعر أعلي.
كما توضح الصور ذلك

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مميزات اللعبة :

  •  ألوان جذابة ورائعة وتصميم 3D.
  • واجهة التطبيق رائعة حيث سهولة الاستخدام.
  •  مساحة اللعبة صغيرة جدا 29 ميجا بايت.
  • يمكنك تحميل اللعبة  بشكل مجاني تمامًا.
  •  اللعبة متوفرة لهواتف الاندرويد ويمكنك تحميلها من خلال الرابط التالي :
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SekGames.DollFactory
  •  ومتوفرة أيضًا لهواتف الايفون ويمكنك تحميلها من الرابط التالي :
    https://apps.apple.com/eg/app/doll-factory/id1616245661
  •  تم تحميل اللعبة أكثر من ٥٠٠ ألف مرة.
  • تم تقييم اللعبة بأكثر من ٤ نجوم لهواتف الايفون وأكثر من ٣ نجوم لهواتف الاندرويد.
  • لا تنس تحميل اللعبة وإخبارنا برأيك.
عبد الله حسان

طالب بالجامعة العمالية، أهوى مواضيع الغرائب والقصص التاريخية والأفلام الوثائقية ومنها استمد معلومات مواضيعي في موقع نجوم مصرية.


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