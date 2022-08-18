لعبة that’s cow لا تفوت متعة التحدي
هي لعبة تجمع بين التحدي والمرح حيث يمكنك الطيران بالبقرة الخاصة بك وجمع أكبر عدد من العملات المعدنية لتشتري ما تريده من الأبقار وتصل إلى مراحل متطورة في اللعبة.
كيف تلعب؟
- – عندما تقوم بتحميل اللعبة يطلب منك أن تختار عمرك.
- و بعدها الموافقة على شروط اللعبة.
- ثم تضغط على سهم البداية.
- وتحرك البقرة حتى تجد أموال على ارتفاع منك تضغط لأعلى حتى تنفث اللبن وتطير لتجمع الأموال.
- يمكنك تحريك البقرة وتدويرها في أي اتجاه حتى تسير على الطريق الصحيح.
- أجمع أكبر عدد من المال واستمر في الطيران.
- العب مع الأبقار على آلة الأبقار.
- واشتري أبقار جديدة وكون مجموعتك الخاصة من الأبقار.
- يمكنك الفوز بنوع فريد من البقر.
- حتى تصل إلى النهاية وتتمكن من الفوز بهذه المرحلة وتخطي جميع المراحل.
كما يوضح لك الصور الآتية :
مواصفات اللعبة
- تم إصدار اللعبة في ٥ أغسطس من هذا العام.
- اللعبة مجانية.
- اللعبة تحتوي على إمكانيات غير محدودة وبسيطة في نفس الوقت.
- تصميم ثلاثي الأبعاد مذهل للغاية و رائع.
- تحتوي اللعبة على أكثر من ١٠٠ مرحلة.
- توجد ٢٠ بقرة جميلة وغريبة.
- ألوان جذابة ورائعة.
- مساحة اللعبة متوسطة.
- تم تحميل اللعبة أكثر من ٥٠٠ مرة.
- تم تقييم اللعبة على متجر الألعاب بأكثر من ٣ نجوم وعلى app store بأكثر من ٤ نجوم.
- اللعبة متوفرة على متجر الألعاب لهواتف الاندرويد ومتوفرة أيضًا على app store لهواتف الايفون ويمكنك تحميلها من خلال الرابط التالي :
https://apps.apple.com/eg/app/thats-a-cow/id1634464192
- تم إنشاء التطبيق بواسطة شركة crescent moon games.
- تم تطوير هذه اللعبة ١٧ أغسطس ٢٠٢٢.
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