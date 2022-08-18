لعبة that’s cow لا تفوت متعة التحدي

هي لعبة تجمع بين التحدي والمرح حيث يمكنك الطيران بالبقرة الخاصة بك وجمع أكبر عدد من العملات المعدنية لتشتري ما تريده من الأبقار وتصل إلى مراحل متطورة في اللعبة.

كيف تلعب؟

– عندما تقوم بتحميل اللعبة يطلب منك أن تختار عمرك. و بعدها الموافقة على شروط اللعبة. ثم تضغط على سهم البداية. وتحرك البقرة حتى تجد أموال على ارتفاع منك تضغط لأعلى حتى تنفث اللبن وتطير لتجمع الأموال. يمكنك تحريك البقرة وتدويرها في أي اتجاه حتى تسير على الطريق الصحيح. أجمع أكبر عدد من المال واستمر في الطيران. العب مع الأبقار على آلة الأبقار. واشتري أبقار جديدة وكون مجموعتك الخاصة من الأبقار. يمكنك الفوز بنوع فريد من البقر. حتى تصل إلى النهاية وتتمكن من الفوز بهذه المرحلة وتخطي جميع المراحل.

كما يوضح لك الصور الآتية :

مواصفات اللعبة