“بقيادة محمد صلاح وهالاند”.. إطلاق حدث فريق الموسم للدوري الإنجليزي في لعبة FIFA 23

أطلقت شركة EA Sports حدث فريق الموسم للدوري الإنجليزي في لعبة FIFA 23، والذي يحتوي على نسخ خاصة من أفضل اللاعبين في الموسم الحالي، يتصدر هذا الفريق النجم المصري محمد صلاح أسطورة نادي ليفربول، والذي يأتي بـ 5 نجوم مهارات، وهذا أمر لا نراه كثيرًا، بالإضافة إلى الهداف النرويجي إيرلنج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي، والذي تألق بشكل واضح هذا الموسم؛ حيث سجل أكثر من 50 هدفًا في جميع البطولات، بالإضافة لكسره العديد من الأرقام القياسية، سنلقي نظرة في هذا المقال على أهم اللاعبين في فريق الموسم والذين يستحقون أن يكونوا جزءًا من فريقك في لعبة فيفا 23.

حدث FIFA 23 Team Of The Season

يعتبر حدث Team Of The Season الخاص بالدوري الإنجليزي هو من أقوى الأحداث في لعبة FIFA 23، حيث يضم العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات خارقة وأداء رائع على أرض الملعب مثل محمد صلاح وإيرلنج هالاند ودي بروين ورافييل فاران، وهو ما يجعله ينافس بشدة حدث الدوري الأسباني الذي يشهد تألق لاعبين مثل كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو، بالإضافة لحدث الدوري الفرنسي الذي يضم نيمار وكيليان إمبابي وليونيل ميسي.

لاعبو فريق الموسم للدوري الإنجليزي

تم إطلاق 22 لاعبًا في حدث فريق الموسم للدوري الإنجليزي بعضهم في الحزم والتحديات والآخر في المهام، وقائمة اللاعبين هم كالتالي: