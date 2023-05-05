تقنية

“بقيادة محمد صلاح وهالاند”.. إطلاق حدث فريق الموسم للدوري الإنجليزي في لعبة FIFA 23

حسام مصطفى

أطلقت شركة EA Sports حدث فريق الموسم للدوري الإنجليزي في لعبة FIFA 23، والذي يحتوي على نسخ خاصة من أفضل اللاعبين في الموسم الحالي، يتصدر هذا الفريق النجم المصري محمد صلاح أسطورة نادي ليفربول، والذي يأتي بـ 5 نجوم مهارات، وهذا أمر لا نراه كثيرًا، بالإضافة إلى الهداف النرويجي إيرلنج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي، والذي تألق بشكل واضح هذا الموسم؛ حيث سجل أكثر من 50 هدفًا في جميع البطولات، بالإضافة لكسره العديد من الأرقام القياسية، سنلقي نظرة في هذا المقال على أهم اللاعبين في فريق الموسم والذين يستحقون أن يكونوا جزءًا من فريقك في لعبة فيفا 23.

محمد صلاح

حدث FIFA 23 Team Of The Season

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يعتبر حدث Team Of The Season الخاص بالدوري الإنجليزي هو من أقوى الأحداث في لعبة FIFA 23، حيث يضم العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات خارقة وأداء رائع على أرض الملعب مثل محمد صلاح وإيرلنج هالاند ودي بروين ورافييل فاران، وهو ما يجعله ينافس بشدة حدث الدوري الأسباني الذي يشهد تألق لاعبين مثل كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو، بالإضافة لحدث الدوري الفرنسي الذي يضم نيمار وكيليان إمبابي وليونيل ميسي.

فريق الموسم للدوري الإنجليزي team of the season

لاعبو فريق الموسم للدوري الإنجليزي

تم إطلاق 22 لاعبًا في حدث فريق الموسم للدوري الإنجليزي بعضهم في الحزم والتحديات والآخر في المهام، وقائمة اللاعبين هم كالتالي:

الاسم التقييم المركز المراكز الفرعية نجوم المهارة القدم الضعيفة مكان التوفر
كيفن دي بروين 97 CM CAM 4 5 الحزم
إيرلنج هالاند 97 ST CF 4 5 الحزم
محمد صلاح 96 CB RM 5 3 الحزم
روبن دياز 96 RW 2 4 الحزم
هاري كين 95 ST CF 3 5 الحزم
ماركوس راشفورد 95 LW LM,ST 5 4 الحزم
كاسيميرو 94 CDM 3 4 الحزم
برونو جيماريش 93 CM CDM 3 3 الحزم
جابرييل مارتينيلي 93 LW LM 4 4 الحزم
بوكايو ساكا 93 RW RM,LM 4 5 الحزم
مارتين أوديجارد 92 CM CAM 5 3 الحزم
ويليام ساليبا 92 CB 2 3 الحزم
كيران تريبير 92 RB RWB,RM 3 4 الحزم
أوليكساندر زينشينكو 92 LB LWB 3 4 الحزم
آرون رامسديل 90 GK 1 3 الحزم
سون هيونج مين 94 LW LM,ST 4 5 الحزم
رافاييل فاران 94 CB 2 4 الحزم
رييس جيمس 91 RWB RB 3 3 الحزم
ألان سان ماكسيمان 91 LW LM 5 4 التحديات
كاورو ميتوما 92 LW LWB,LM 4 4 المهام
جواو بالينيا 91 CDM CM 3 4 المهام
أولي واتكينز 89 ST CF,LW 4 5 المهام
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حسام مصطفى

مُدون وصحفي مصري أسواني، متخصص في الصحافة الإلكترونية، أهتم بالمجال التقني والرياضي والسينمائي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

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